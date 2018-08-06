"Літав над стадіоном": у Кіровоградській області повітряну кулю з людьми відірвало від кріплень

Ілюстративне фото (pixabay)

У кошику було три дівчини

В Кіровоградській області, під час святкування Дня міста Знам'янка, повітряну кулю з пасажирами відірвало від кріплень і занесло на верхівки дерев. Про це повідомляє ТСН з посиланням на очевидців події.

Інцидент стався увечері 5 серпня на міському стадіоні міста Знам'янка.

"Поривом вітру відірвало повітряну кулю від кріплень і занесло на верхівки дерев разом з людьми. Незважаючи на штормове попередження, підприємець знехтував безпекою і запустив аеростат", - розповів очевидець.

Фото: Повітряна куля відірвалася від кріплень (ТСН)

На місце події викликали рятувальників, які допомогли пасажирам повітряної кулі спуститися на землю. Про постраждалих інформації немає.

Місцева мешканка змогла зняти на відео подію. У ролику видно, як куля спочатку літає над стадіоном, на якому відбувається святковий концерт, присвячений Дню міста Знам'янка, а потім вона починає падати на верхівки дерев. За інформацією очевидців, у кошику повітряної кулі знаходилися три дівчини.

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Відео: РБК-Україна