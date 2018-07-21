"Лежить обличчям вниз": під Черкасами розкопали могилу "відьми"

Садиба (Колаж РБК-Україна)

Вчені встановили, що "відьмою" була дівчина віком до 25 років

В селі Легедзине Черкаської області вчені виявили могилу "відьми", датовану III-IV ст. н.е. Про це повідомив співробітник Національного історичного музею Сергій Діденко, передає "Gazeta.ua".

"Похована — у віці до 25 років. Лежить обличчям вниз, із заведеною за спину рукою. Звичний для того часу поховальний інвентар відсутній", - сказав він.

За словами Діденка, могила належить до епохи черняхівської культури, яка існувала на території нашої країни перші п'ять століть нашої ери.Причоною незвичного поховання може слугувати те, що дівчину вважали відьмою.

Нагадаємо, у Хмельницькому провели в останню путь бійця Івана Мельника, який загинув на Донбасі 17 липня. Поховали бійця на Алеї Слави на кладовищі в мікрорайоні Ракове. Провести бійця в останню путь прийшли його рідні, побратими і земляки.

Побратими згадують загиблого як відповідального воїна і доброго друга.

"Іван був справжнім другом, веселим, завжди міг підтримати. Завжди проявляв ініціативу, приходив на допомогу, коли це дуже треба було. Був сміливим і дуже хорошим чоловіком", - розповів товариш загиблого Євген Корольков.

Як повідомлялося раніше, в одному із сіл Рокитнівського району Київської області п'яний хлопець убив 83-річну пенсіонерку, тому що вважав її ведьмою.

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