"Лежит лицом вниз": под Черкассами раскопали могилу "ведьмы"

Усадьба (Коллаж РБК-Украина)

Ученые установили, что "ведьмой" была девушка возрастом до 25 лет

В селе Легедзино Черкасской области ученые обнаружили могилу "ведьмы", датированную III-IV ст. н.э. Об этом сообщил сотрудник Национального исторического музея Сергей Диденко, передает "Gazeta.ua".

"Похороненная — в возрасте до 25 лет. Лежит лицом вниз, с заведенной за спину рукой. Привычный для того времени погребальный инвентарь отсутствует", - сказал он.

По словам Диденко, могила относится к эпохе черняховской культуры, которая существовала на территории нашей страны первые пять столетий нашей эры. Причиной столь необычных похорон может служить то, что девушку считали ведьмой.

Напомним, в Хмельницком провели в последний путь бойца Ивана Мельника, который погиб на Донбассе 17 июля. Похоронили бойца на Аллее Славы на кладбище в микрорайоне Раково. Провести бойца в последний путь пришли его родные, собратья и земляки.

Побратимы вспоминают погибшего как ответственного воина и хорошего друга.

"Иван был настоящим другом, веселым, всегда мог поддержать. Всегда проявлял инициативу, приходил на помощь, когда это очень надо было. Был смелым и очень хорошим мужчиной", - рассказал товарищ погибшего Евгений Корольков.

Как сообщалось ранее, в одном из сел Рокитнянского района Киевской области пьяный парень убил 83-летнюю пенсионерку, потому что считал ее ведьмой.

Виртуозные маневры уходов от ДТП (video.rbc.ua)