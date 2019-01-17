Ліквідовано 12 бойовиків: українські воїни помстилися за підбиту вантажівку

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Воїни ВСУ помстилися за обстріляний вантажівку, в якій було поранено 10 бійців

Вчора, 16 січня, українські військовослужбовці ліквідували 12 бойовиків незаконних збройних формувань на Донбасі. Таким чином, воїни помстилися терористам за десять бійців, які були поранені в результаті обстрілу вантажівки. Про це повідомляє фонд "Повернися живим" на своїй сторінці в Facebook.

Повідомляється, що близько 20:00 в районі н. п. Жабуньки українські військовослужбовці знищили ворожий транспорт, в результаті чого були ліквідовані п'ятеро терористів.

За даними української розвідки, ще троє бойовиків отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Крім того, четверо бойовиків були знищені при спробі проникнення на позиції бійців сімдесят дев'ятій десантно-штурмової бригади. Один терорист ліквідований в районі н. п. Піски, а ще двоє - на інших ділянках фронту.

Нагадаємо, що за добу на Донбасі постраждали 10 українських військових. Також повідомляється, що напередодні противник 11 разів порушив режим припинення вогню.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі загинув воїн ВСУ з позивним "Саїд". Він був уродженцем Вінниччини і відправився захищати Україну від окупантів ще в 2014 році.

Ми також повідомляли про те, що співробітники компанії "Вода Донбасу" потрапили під ворожий обстріл біля села Крута Балка (Донецька область). В результаті обстрілу постраждали три людини.