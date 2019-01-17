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Ликвидированы 12 боевиков: украинские воины отомстили за подбитый грузовик

STYLERЖизнь    17.01.2019 - 18:50
Ликвидированы 12 боевиков: украинские воины отомстили за подбитый грузовик
Фото: facebook.com/usofcom

Воины ВСУ отомстили за обстрелянный грузовик, в котором были ранены 10 бойцов

Вчера, 16 января, украинские военнослужащие ликвидировали 12 боевиков незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Таким образом, воины отомстили террористам за десять бойцов, которые были ранены в результате обстрела грузовика. Об этом сообщает фонд "Вернись живым" на своей странице в Facebook.

Сообщается, что около 20:00 в районе н.п. Жабуньки украинские военнослужащие уничтожили вражеский транспорт, в результате чего были ликвидированы пятеро террористов.

По данным украинской разведки, еще трое боевиков получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, четверо боевиков были уничтожены при попытке проникновения на позиции бойцов семьдесят девятой десантно-штурмовой бригады. Один наемник ликвидирован в районе н.п. Пески, а еще двое - на других участках фронта.

Напомним, что за сутки на Донбассе пострадали 10 украинских военных. Также сообщается, что накануне противник 11 раз нарушил режим прекращения огня.

Ранее сообщалось, что на Донбассе погиб воин ВСУ с позывным "Саид". Он был уроженцем Винницкой области и отправился защищать Украину от оккупантов еще в 2014 году.

Мы также сообщали о том, что сотрудники компании "Вода Донбасса" попали под вражеский обстрел возле села Крутая Балка (Донецкая область). В результате обстрела пострадали три человека.

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