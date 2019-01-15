"Был душой компании": на Донбассе погиб воин с позывным "Саид" (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Уроженец Винницкой области отправился на защиту Украины от оккупантов еще в 2014 году

На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий ВСУ Николай Семенюк (позывной "Саид"). Об этом во вторник, 15 января, говорится в сообщении 72 ОМБр им. Черных Запорожцев на странице в Facebook.

Отмечается, что младший сержант, наводчик-оператор боевой машины пехоты погиб 14 января в результате вражеского обстрела.

Воин отправился на фронт еще в 2014 году.

Фото: Николай Семенюк (facebook.com/72.brigade.best)

"Выполнял мужественно и с честью боевые задачи в Старогнатовке, Авдеевке и на Светлодарской дуге. Собратья рассказывают, что "Саид" был душой компании, всегда мог найти нужные слова для поднятия настроения, хорошо знал и умело выполнял свои обязанности.

Он любил свою важное дело защиты Родины", - говорится в сообщении.

Фото: Николай Семенюк (facebook.com/72.brigade.best)

У Николая Семенюка остались жена, двое сыновей, брат и родители.

Родился герой в поселке городского типа Брагилов Жмеринского района Винницкой области 28 ноября 1973 года.

Скрин: facebook.com/72.brigade.best

В комментариях к сообщению пользователи сети выражают свои соболезнования семье погибшего воина и скорбят в связи со смертью героя:

"Вечная память. Кланяюсь";

"Вечная память! Горькая скорбь";

"Царство ему небесное";

"Жаль... что такие хорошие люди уходят от нас... Вечная память";

"Вечная память Герою!";

"Саидушка, я не верю что ты не смог дотерпеть. Брат, покойся с миром";

"Саид, как же так, Коля... Вечная память, спи спокойно"...

Скрин комментариев: facebook.com/72.brigade.best

Как сообщалось ранее, 10 января на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий ВСУ Владимир Крупский с позывным "Заяр" - боец 72-й отдельной мехбригады. Воин погиб от переохлаждени в БМП.

Также мы писали о том, что 1 января 2019 года в районе проведения ООС российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военный, двое ранены.

Напомним, в декабре 2018 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе российские наемники и пророссийские боевики убили 7 украинских воинов.

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Видео: РБК-Украина