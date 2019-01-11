"Скоро буду": на Донбассе погиб воин "Заяр" (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Боец Владимир Крупский скончался от переохлаждения в БМП

На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий ВСУ Владимир Крупский с позывным "Заяр". Как сообщили на Facebook-странице полтавской телевизионной студии "Мисто", боец 72-й отдельной мехбригады скончался 10 января.

У воина остались жена, сын и дочка.

В коротком видеоролике герой - житель города Гадяч Полтавской области - передает привет всем родным и знакомым и говорит, что скоро будет: "Ждите! Скоро увидимся!".

Отметим, что в сводке пресс-службы ООС о трагическом случае не говорилось.

Фото: Владимир Крупский (скриншот facebook.com/studia.misto.poltava)

Владимир Крупский погиб от переохлаждения. Он находился в БМП.

Как рассказал заместитель военного комиссара Полтавской области по работе с личным составом подполковник Эдуард Бородай, боевая машина въехала в замерзший водоем в карьере - в БМП попала вода, передает местное издание "Новости Полтавщины".

Фото: Владимир Крупский (скриншот facebook.com/studia.misto.poltava)

Крупский, дожидаясь помощи, получил сильное переохлаждение.

Во время эвакуации экипажа из БМП он скончался.

Видео: facebook.com/studia.misto.poltava

Напомним, 1 января 2019 года в районе проведения ООС российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военный, двое ранены.

Как сообщалось ранее, в декабре 2018 года в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе российские наемники и пророссийские боевики убили 7 украинских воинов.

Также мы писали о том, что фотография украинского бойца Сергея Кобченко, который погиб в боях за Авдеевку, стала золотым призером международного конкурса Tokyo International Foto Awards.

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Видео: РБК-Украина