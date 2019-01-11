"Скоро буду": на Донбасі загинув воїн "Заяр" (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Боєць Володимир Крупський помер від переохолодження в БМП

На Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець ЗСУ Володимир Крупський із позивним "Заяр". Як повідомили на Facebook-сторінці полтавської телевізійної студії "Місто", боєць 72-ї окремої мехбригади помер 10 січня.

У воїна залишилися дружина, син і дочка.

У короткому відеоролику герой - житель міста Гадяч Полтавської області - передає вітання всім рідним та знайомим і каже, що скоро буде: "Чекайте! Скоро побачимося!".

Зазначимо, що у повідомленні прес-служби ООС про трагічний випадок не говорилося.

Фото: Володимир Крупський (скріншот facebook.com/studia.misto.poltava)

Володимир Крупський загинув від переохолодження. Він знаходився в БМП.

Як розповів заступник військового комісара Полтавської області по роботі з особовим складом підполковник Едуард Бородай, бойова машина в'їхала у замерзлиуводойму в кар'єрі - у БМП потрапила вода, передає місцеве видання "Новини Полтавщини".

Фото: Володимир Крупський (скріншот facebook.com/studia.misto.poltava)

Крупський, чекаючи на допомогу, отримав сильне переохолодження.

Під час евакуації екіпажу з БМП він помер.

Відео: facebook.com/studia.misto.poltava

Нагадаємо, 1 січня 2019 року в районі проведення ООС російські окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню, загинув один український військовий, двоє поранені.

Як повідомлялося раніше, в грудні 2018 року в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі російські найманці і проросійські бойовики вбили 7 українських воїнів.

Також ми писали про те, що фотографія українського бійця Сергія Кобченко, який загинув у боях за Авдіївку, стала золотим призером міжнародного конкурсу Tokyo International Foto Awards.

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Відео: РБК-Україна