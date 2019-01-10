Фотография погибшего украинского бойца получила золотую награду в Японии

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Жюри конкурса были поражены историей украинского бойца

Фотография украинского бойца Сергея Кобченко, который погиб в боях за Авдеевку, стала золотым призером международного конкурса Tokyo International Foto Awards. Об этом сообщили на странице министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

Автор этой фотографии – итальянский фотограф Роберто Травано. В феврале 2017 года он посетил зону боевых действий на востоке Украины и сделал множество фотографий. Итальянец был поражен мужественностью и отважностью украинских воинов.

В 2018 году фотографии Роберто Травано были представлены на выставке Аrma - prossima tua в Национальном музее города Турин, Италия. Лица украинских военных стали известны тысячам европейцев.

Среди них была и фотография старшего сержанта Вооруженных Сил Украины, гранатометчика 72-ой отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Сергея Кобченко, который героически погиб 25 апреля 2017 года во время обстрела опорного пункта в Авдеевке.

На фото у Кобченко в одном из отделений тактического снаряжения помещен большой православный крест. Сержант утверждал, что этот крест его оберегает, но к сожалению, не уберег.

Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua

Он был награжден Указом Президента Украины "За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное выполнение воинского долга" орденом "За мужество" III степени (посмертно).

Фотография Сергея Кобченко была представлена на международном конкурсе Tokyo International Foto Awards в программе "Последний взгляд". История украинского военного произвела впечатление на жюри конкурса. Фото получило золотую награду.

"Следует отметить, что Роберто Травано недавно вернулся из района проведения операции Объединенных сил и готовит ряд фоторепортажей о мужественных украинских защитников, которые защищают от российской агрессии не только Украины, но и всю Европу и мир", - сказано в сообщении.

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