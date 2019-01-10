Фотографія загиблого українського бійця здобула золоту нагороду в Японії

Журі конкурсу були вражені історією українського бійця
Фотографія українського бійця Сергія Кобченко, який загинув у боях за Авдіївку, стала золотим призером міжнародного конкурсу Tokyo International Foto Awards. Про це повідомили на сторінці міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook.
Автор цієї фотографії – італійський фотограф Роберто Травано. У лютому 2017 року він відвідав зону бойових дій на сході України і зробив безліч фотографій. Італієць був вражений мужністю та відважністю українських воїнів.
В 2018 році фотографії Роберто Травано були представлені на виставці Аrма - prossima tua в Національному музеї міста Турин, Італія. Обличчя українських військових стали відомі тисячам європейців.
Серед них була і фотографія старшого сержанта Збройних Сил України, гранатометника 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Сергія Кобченко, який героїчно загинув 25 квітня 2017 року під час обстрілу опорного пункту в Авдіївці.
На фото у Кобченко в одному з відділень тактичного спорядження поміщений великий православний хрест. Сержант стверджував, що цей хрест його оберігає, але на жаль, не вберіг.
Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua
Він був нагороджений Указом Президента України "За особисту мужність, захисту державного суверенітету і територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку" орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).
Фотографія Сергія Кобченко була представлена на міжнародному конкурсі Tokyo International Foto Awards у програмі "Останній погляд". Історія українського військового справила враження на журі конкурсу. Фото отримало золоту нагороду.
"Слід зазначити, що Роберто Травано нещодавно повернувся з району проведення операції Об'єднаних сил та готує ряд фоторепортажів про мужніх українських захисників, які захищають від російської агресії не тільки Україну, але і всю Європу та світ", - сказано в повідомленні.
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