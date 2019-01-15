ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Був душею компанії": на Донеччині загинув воїн з позивним "Саїд" (фото)

STYLERВійна    15.01.2019 - 17:40
"Був душею компанії": на Донеччині загинув воїн з позивним "Саїд" (фото)
Фото: колаж РБК-Україна

Уродженець Вінницької області відправився на захист України від окупантів ще у 2014 році

На Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець ЗСУ Микола Семенюк (позивний "Саїд"). Про це у вівторок, 15 січня, йдеться в повідомленні 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців на сторінці в Facebook.

Зазначається, що молодший сержант, навідник-оператор бойової машини піхоти загинув 14 січня в результаті ворожого обстрілу.

Воїн відправився на фронт ще у 2014 році.

&quot;Був душею компанії&quot;: на Донеччині загинув воїн з позивним &quot;Саїд&quot; (фото)

Фото: Микола Семенюк (facebook.com/72.brigade.best)

"Виконував мужньо та з честю бойові завдання під Старогнатівкою, Авдіївкою та на Світлодарській дузі. Побратими розповідають, що "Саїд" був душею компанії, завжди міг знайти потрібні слова для підняття настрою, добре знав та вміло виконував свої обов'язки.

Він любив свою важливу справу захисту Батьківщини. ", - йдеться в повідомленні.

 

Фото: Микола Семенюк (facebook.com/72.brigade.best)

У Миколи Семенюка залишилися дружина, двоє синів, брат і батьки.

Народився герой у селищі міського типу Брагілов Жмеринського району Вінницької області 28 листопада 1973 року.

&quot;Був душею компанії&quot;: на Донеччині загинув воїн з позивним &quot;Саїд&quot; (фото)

Скрін: facebook.com/72.brigade.best

У коментарях до повідомлення користувачі мережі висловлюють свої співчуття родині загиблого воїна і сумують у зв'язку зі смертю героя:

"Вічна пам'ять. Вклоняюся";

"Вічна пам'ять! Гірка скорбота";

"Царство йому небесне";

"Шкода... що такі хороші люди йдуть від нас... Вічна пам'ять";

"Вічна пам'ять Герою!";

"Саїдушка, я не вірю що ти не зміг перетерпіти. Брат, спочивай з миром";

"Саїд, як же так, Микола... Вічна пам'ять, спи спокійно"...

&quot;Був душею компанії&quot;: на Донеччині загинув воїн з позивним &quot;Саїд&quot; (фото)

Скрін коментарів: facebook.com/72.brigade.best

Як повідомлялося раніше, 10 січня на Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець ЗСУ Володимир Крупський з позивним "Заяр" - боєць 72-ї окремої мехбригади. Воїн загинув від переохлаждени в БМП.

Також ми писали про те, що 1 січня 2019 року в районі проведення ООС російські окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню, загинув один український військовий, двоє поранені.

Нагадаємо, в грудні 2018 року в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі російські найманці і проросійські бойовики вбили 7 українських воїнів.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна

"Війна затягує": військовий медик розповів, що найважче у зоні бойових дій "Жах пережили": українці вразили розповідями про життя під обстрілом
Новини України ДонбаспогиблиООС
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся