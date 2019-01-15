"Був душею компанії": на Донеччині загинув воїн з позивним "Саїд" (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Уродженець Вінницької області відправився на захист України від окупантів ще у 2014 році

На Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець ЗСУ Микола Семенюк (позивний "Саїд"). Про це у вівторок, 15 січня, йдеться в повідомленні 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців на сторінці в Facebook.

Зазначається, що молодший сержант, навідник-оператор бойової машини піхоти загинув 14 січня в результаті ворожого обстрілу.

Воїн відправився на фронт ще у 2014 році.

Фото: Микола Семенюк (facebook.com/72.brigade.best)

"Виконував мужньо та з честю бойові завдання під Старогнатівкою, Авдіївкою та на Світлодарській дузі. Побратими розповідають, що "Саїд" був душею компанії, завжди міг знайти потрібні слова для підняття настрою, добре знав та вміло виконував свої обов'язки.

Він любив свою важливу справу захисту Батьківщини. ", - йдеться в повідомленні.

Фото: Микола Семенюк (facebook.com/72.brigade.best)

У Миколи Семенюка залишилися дружина, двоє синів, брат і батьки.

Народився герой у селищі міського типу Брагілов Жмеринського району Вінницької області 28 листопада 1973 року.

Скрін: facebook.com/72.brigade.best

У коментарях до повідомлення користувачі мережі висловлюють свої співчуття родині загиблого воїна і сумують у зв'язку зі смертю героя:

"Вічна пам'ять. Вклоняюся";

"Вічна пам'ять! Гірка скорбота";

"Царство йому небесне";

"Шкода... що такі хороші люди йдуть від нас... Вічна пам'ять";

"Вічна пам'ять Герою!";

"Саїдушка, я не вірю що ти не зміг перетерпіти. Брат, спочивай з миром";

"Саїд, як же так, Микола... Вічна пам'ять, спи спокійно"...

Скрін коментарів: facebook.com/72.brigade.best

Як повідомлялося раніше, 10 січня на Донбасі в зоні проведення операції Об'єднаних сил загинув військовослужбовець ЗСУ Володимир Крупський з позивним "Заяр" - боєць 72-ї окремої мехбригади. Воїн загинув від переохлаждени в БМП.

Також ми писали про те, що 1 січня 2019 року в районі проведення ООС російські окупаційні війська 3 рази порушили режим припинення вогню, загинув один український військовий, двоє поранені.

Нагадаємо, в грудні 2018 року в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі російські найманці і проросійські бойовики вбили 7 українських воїнів.

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Відео: РБК-Україна