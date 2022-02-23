Зайва вага буде йти на очах: астролог озвучила сприятливі для схуднення дати в березні

Березень - відмінний час для походу в спортзал і переходу на правильне харчування, щоб до літа красуватися на пляжі та демонструвати результати своїх зусиль під прицілом захоплених поглядів.
Астролог Олена Молдованова озвучила в Instagram сприятливі дати в березні для старту дієти, очищення організму і навіть покупки абонемента в тренажерку.
День "небезпечні для фігури", коли посилюється апетит і засвоюється буквально все, щоб ви не поклали в рот:
Коли найкраще худнути в березні (www.pexels.com)
Дні, коли можна собі дозволити зайвий шматочок чогось смачного і солодкого без шкоди для талії:
1, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 23, 24, 27, 28, 31 березня - з 12:30
Дата, сприятливі для початку дієти або для розвантажувальних днів, коли організм найлегше переносить голод:
16, 17, 25, 26 березня
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Дні, коли бажання ухилятися від тренувань і спорту буде особливо сильним і ймовірність пропустити заняття стане як ніколи висока - вам знадобиться додаткова мотивація і стимул:
Вдалі дні для відновлення спортивного навантаження після перерви. А також для придбання абонемента в спортклуб:
Сприятливі дні для очищення організму від шлаків токсинів і паразитів:
Нагадаємо, що раніше астролог поділилася календарем краси на березень і підказала, коли краще стригтися і робити косметичні процедури.
Також читайте, коли в березні краще шукати роботу і просити підвищення у начальства.