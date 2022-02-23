Зайва вага буде йти на очах: астролог озвучила сприятливі для схуднення дати в березні

День "небезпечні для фігури", коли посилюється апетит і засвоюється буквально все, щоб ви не поклали в рот:

2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 20 березня - з 18:00

21, 22, 29, 30, 31 березня - до 12:30

Коли найкраще худнути в березні (www.pexels.com)

Дні, коли можна собі дозволити зайвий шматочок чогось смачного і солодкого без шкоди для талії:

1, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 23, 24, 27, 28, 31 березня - з 12:30

Дата, сприятливі для початку дієти або для розвантажувальних днів, коли організм найлегше переносить голод:

16, 17, 25, 26 березня

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Дні, коли бажання ухилятися від тренувань і спорту буде особливо сильним і ймовірність пропустити заняття стане як ніколи висока - вам знадобиться додаткова мотивація і стимул:

2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18 березня - з 13:30

19, 20 березня - до 18:00

29, 30, 31 березня - до 12:30

Вдалі дні для відновлення спортивного навантаження після перерви. А також для придбання абонемента в спортклуб:

4, 5, 9, 10, 14, 15 березня - до 13:00

23, 24 березня - до 15:00

25, 26, 27, 28 березня - до 17:00

31 березня - з 12:30

Сприятливі дні для очищення організму від шлаків токсинів і паразитів: