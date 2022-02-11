Коли краще шукати роботу і укладати угоди: астролог назвала конкретні дати в березні
Результат розв'язання ділових питань, як і всі сфери життя, також багато в чому залежить від зірок і розташування Планет.
Астролог Олена Молдованова склала діловий календар на березень і опублікувала його в Instagram.
Ця інформація дозволить продуктивно і якісно використовувати свій час і сили, досягати цілей легше, швидше і з найменшими витратами. Одним словом, бути ефективним кожен момент часу!
Астролог назвала дати, сприятливі для розв'язання ділових питань (www.pexels.com)
Астролог перерахувала сприятливі дні по кожному розділу ділової сфери. Експерт уточнила, що в березні немає ретроградних планет, отже, немає будь-яких обмежень для ділового життя або гальмування ділових процесів. Так що повний вперед!
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Набір персоналу:
- 7, 8 березня (до 16:30),
- 9, 10 березня (до 18:45),
- 16, 20 березня (до 17: 45),
- 24 березня (до 15:00),
- 25, 26, 27, 28 березня (до 17:00).
Звільнення співробітників, розрив будь-яких домовленостей: 1, 2, 14, 18, 19, 21, 22 березня.
Переговори, співбесіди, укладання контрактів та угод, оформлення документів:
- 5, 7, 9, 11 березня (з 9:30),
- 12, 16, 26, 27, 28 березня (до 17:00),
- 29, 30 березня.
Звернення в органи установи, а також до керівництва, в тому числі з особистими проханнями:
- 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 23, 26, 27 березня
- 28 березня (до 17:00),
- 29, 30 березня.
Які дати сприятливі для співбесід і спілкування з керівництвом? (www.pexels.com)
Реклама, дати оголошення:
- 4, 5, 7, 9, 10 березня (до 18: 45),
- 11, 12, 14, 15, 16, 17 березня,
- 18 березня (з 13: 30),
- 19, 23, 27, 28 березня (до 17:00),
- 31 березня (з 12:30).
Презентації, Публічні виступи: 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 27, 28 березня.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали про несприятливі періоди у березні, коли не варто починати нову справу.
Також стало відомо, на які дати в березні краще записатися до косметолога і зайнятися питаннями краси.