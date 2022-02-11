Когда лучше искать работу и заключать сделки: астролог назвала конкретные даты в марте

Исход решения деловых вопросов, как и все сферы жизни, также во многом зависит от звезд и расположения Планет.

Астролог Елена Молдованова составила деловой календарь на март и опубликовала его в Instagram .

Эта информация позволит продуктивно и качественно использовать свое время и силы, достигать целей легче, быстрее и с наименьшими затратами. Одним словом, быть эффективным каждый момент времени!



Астролог назвала даты, благоприятные для решения деловых вопросов (www.pexels.com)

Астролог перечислила благоприятные дни по каждому разделу деловой сферы. Эксперт уточнила, что в марте нет ретроградных планет, следовательно, нет каких-либо ограничений для деловой жизни или торможения деловых процессов. Так что полный вперед!

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Набор персонала:

7, 8 марта (до 16:30),

9, 10 марта (до 18:45),

16, 20 марта (до 17:45),

24 марта (до 15:00),

25, 26, 27, 28 марта (до 17:00).

Увольнение сотрудников, разрыв любых договоренностей: 1, 2, 14, 18, 19, 21, 22 марта.

Переговоры, собеседования, заключение контрактов и сделок, оформление документов:

5, 7, 9, 11 марта (с 9:30),

12, 16, 26, 27, 28 марта (до 17:00),

29, 30 марта.

Обращение в органы и учреждения, а также к руководству, в том числе с личными просьбами:

4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 23, 26, 27 марта

28 марта (до 17:00),

29, 30 марта.

Какие даты благоприятны для собеседований и общения с руководством? (www.pexels.com)

Реклама, дать объявление:

4, 5, 7, 9, 10 марта (до 18:45),

11, 12, 14, 15, 16, 17 марта,

18 марта (с 13:30),

19, 23, 27, 28 марта (до 17:00),

31 марта (с 12:30).

Презентации, публичные выступления: 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 27, 28 марта.