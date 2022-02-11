ru ua
Пт, 11 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Когда лучше искать работу и заключать сделки: астролог назвала конкретные даты в марте

Новина українською →
Пятница 11 февраля 2022 18:28
Когда лучше искать работу и заключать сделки: астролог назвала конкретные даты в марте Когда в марте лучше всего занятся деловыми вопросами (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

Исход решения деловых вопросов, как и все сферы жизни, также во многом зависит от звезд и расположения Планет.

Астролог Елена Молдованова составила деловой календарь на март и опубликовала его в Instagram.

Эта информация позволит продуктивно и качественно использовать свое время и силы, достигать целей легче, быстрее и с наименьшими затратами. Одним словом, быть эффективным каждый момент времени!

Когда лучше искать работу и заключать сделки: астролог назвала конкретные даты в марте
Астролог назвала даты, благоприятные для решения деловых вопросов (www.pexels.com)

Астролог перечислила благоприятные дни по каждому разделу деловой сферы. Эксперт уточнила, что в марте нет ретроградных планет, следовательно, нет каких-либо ограничений для деловой жизни или торможения деловых процессов. Так что полный вперед!

Набор персонала:

  • 7, 8 марта (до 16:30),
  • 9, 10 марта (до 18:45),
  • 16, 20 марта (до 17:45),
  • 24 марта (до 15:00),
  • 25, 26, 27, 28 марта (до 17:00).

Увольнение сотрудников, разрыв любых договоренностей: 1, 2, 14, 18, 19, 21, 22 марта.

Переговоры, собеседования, заключение контрактов и сделок, оформление документов:

  • 5, 7, 9, 11 марта (с 9:30),
  • 12, 16, 26, 27, 28 марта (до 17:00),
  • 29, 30 марта.

Обращение в органы и учреждения, а также к руководству, в том числе с личными просьбами:

  • 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 23, 26, 27 марта
  • 28 марта (до 17:00),
  • 29, 30 марта.

Когда лучше искать работу и заключать сделки: астролог назвала конкретные даты в марте

Какие даты благоприятны для собеседований и общения с руководством? (www.pexels.com)

Реклама, дать объявление:

  • 4, 5, 7, 9, 10 марта (до 18:45),
  • 11, 12, 14, 15, 16, 17 марта,
  • 18 марта (с 13:30),
  • 19, 23, 27, 28 марта (до 17:00),
  • 31 марта (с 12:30).

Презентации, публичные выступления: 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 27, 28 марта.

Напомним, что ранее мы рассказывали о неблагоприятных периодах в марте, когда не стоит начинать новое дело.

Также стало известно, на какие даты в марте лучше записаться к косметологу и заняться вопросами красоты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гороскоп
LITE
Лучший стритстайл Недели моды в Стокгольме осень-зима 2022
Лучший стритстайл Недели моды в Стокгольме осень-зима 2022