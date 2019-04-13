Лобода шокувала фанатів своїм зовнішнім виглядом (фото)
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Лобода показала фото зі зйомки кліпу
Світлана Лобода сильно здивувала дописувачів новою фотографією, яку вона виставила на своїй сторінці в Instagram. Співачка написала, що знімає новий кліп.
"Готова до нового кліпу", - підписала чорно-білу фотографію Лобода.
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Мережа неоднозначно відреагувала на цей знімок.
- "Блін, поблизу така страшненька особа";
- "Фу, достала";
- "Умити, прибрати понти і простенька хохлушка... ";
- "Фу, як вульгарно";
- "Ого. До такого життя мене не готувало. Світлана окстись";
- "Не впізнати";
- "Дурна ти. Нормальні фотки виставляти важко?" ;
- "Сама на себе не схожа";
- "Чекаємо повністю голою, що соромитися тут. Бути красивою так до кінця";
- "А вони справжні?";
- "Не впізнала навіть на цьому фото";
- "Видно багато молока, дитині треба дати";
- "Дура, навіщо показувати цицьки?";
- "Не схожа на себе, зовсім...";
- "Отфотошопилась жесть, сама красива, навіщо це?";
- "Ого сісі, а з вигляду так і не скажеш";
- "Все, зрозуміла на кого схожа Світла, на Шер!";
- "У вас очі втомлені, пора відпочити";
- "Фу... фу";
- "Фоточка, а на ній красоточка";
- "Будь скромніше дитинко";
- "Чарівна сексі! Спасибі вам за те, що нам є з кого брати приклад, вчитися такій же витонченності і знаходити нові образи";
- "Дуже красива";
- "Красуня".
Нагадаємо, що Лобода не дозволила Філіпу Кіркорову себе поцілувати на одній з вечірок. Відео активно прокоментували користувачі соціальних мереж.
Раніше повідомлялося про те, що Лобода натякнула на стосунки з жінкою, яка є її продюсером.
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