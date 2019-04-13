Лобода шокувала фанатів своїм зовнішнім виглядом (фото)

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода показала фото зі зйомки кліпу

Світлана Лобода сильно здивувала дописувачів новою фотографією, яку вона виставила на своїй сторінці в Instagram. Співачка написала, що знімає новий кліп.

"Готова до нового кліпу", - підписала чорно-білу фотографію Лобода.

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Мережа неоднозначно відреагувала на цей знімок.

"Блін, поблизу така страшненька особа";

"Фу, достала";

"Умити, прибрати понти і простенька хохлушка... ";

"Фу, як вульгарно";

"Ого. До такого життя мене не готувало. Світлана окстись";

"Не впізнати";

"Дурна ти. Нормальні фотки виставляти важко?" ;

"Сама на себе не схожа";

"Чекаємо повністю голою, що соромитися тут. Бути красивою так до кінця";

"А вони справжні?";

"Не впізнала навіть на цьому фото";

"Видно багато молока, дитині треба дати";

"Дура, навіщо показувати цицьки?";

"Не схожа на себе, зовсім...";

"Отфотошопилась жесть, сама красива, навіщо це?";

"Ого сісі, а з вигляду так і не скажеш";

"Все, зрозуміла на кого схожа Світла, на Шер!";

"У вас очі втомлені, пора відпочити";

"Фу... фу";

"Фоточка, а на ній красоточка";

"Будь скромніше дитинко";

"Чарівна сексі! Спасибі вам за те, що нам є з кого брати приклад, вчитися такій же витонченності і знаходити нові образи";

"Дуже красива";

"Красуня".

Нагадаємо, що Лобода не дозволила Філіпу Кіркорову себе поцілувати на одній з вечірок. Відео активно прокоментували користувачі соціальних мереж.

Раніше повідомлялося про те, що Лобода натякнула на стосунки з жінкою, яка є її продюсером.