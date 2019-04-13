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Лобода шокувала фанатів своїм зовнішнім виглядом (фото)

STYLERЖиття    13.04.2019 - 23:13
Лобода шокувала фанатів своїм зовнішнім виглядом (фото)
Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода показала фото зі зйомки кліпу

Світлана Лобода сильно здивувала дописувачів новою фотографією, яку вона виставила на своїй сторінці в Instagram. Співачка написала, що знімає новий кліп.

"Готова до нового кліпу", - підписала чорно-білу фотографію Лобода.

Лобода шокувала фанатів своїм зовнішнім виглядом (фото)

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Мережа неоднозначно відреагувала на цей знімок.

  • "Блін, поблизу така страшненька особа";
  • "Фу, достала";
  • "Умити, прибрати понти і простенька хохлушка... ";
  • "Фу, як вульгарно";
  • "Ого. До такого життя мене не готувало. Світлана окстись";
  • "Не впізнати";
  • "Дурна ти. Нормальні фотки виставляти важко?" ;
  • "Сама на себе не схожа";
  • "Чекаємо повністю голою, що соромитися тут. Бути красивою так до кінця";
  • "А вони справжні?";
  • "Не впізнала навіть на цьому фото";
  • "Видно багато молока, дитині треба дати";
  • "Дура, навіщо показувати цицьки?";
  • "Не схожа на себе, зовсім...";
  • "Отфотошопилась жесть, сама красива, навіщо це?";
  • "Ого сісі, а з вигляду так і не скажеш";
  • "Все, зрозуміла на кого схожа Світла, на Шер!";
  • "У вас очі втомлені, пора відпочити";
  • "Фу... фу";
  • "Фоточка, а на ній красоточка";
  • "Будь скромніше дитинко";
  • "Чарівна сексі! Спасибі вам за те, що нам є з кого брати приклад, вчитися такій же витонченності і знаходити нові образи";
  • "Дуже красива";
  • "Красуня".

Нагадаємо, що Лобода не дозволила Філіпу Кіркорову себе поцілувати на одній з вечірок. Відео активно прокоментували користувачі соціальних мереж.

Раніше повідомлялося про те, що Лобода натякнула на стосунки з жінкою, яка є її продюсером.

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