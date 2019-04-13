Лобода шокировала фанатов своим внешним видом (фото)
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Лобода показала фото со сьемки клипа
Светлана Лобода сильно удивила подписчиков новой фотографией, которую она выставила на своей странице в Instagram. Певица написала, что снимает новый клип.
"Готова к новому клипу", - подписала черно-белую фотографию Лобода.
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Сеть неоднозначно отреагировала на этот снимок.
- "Блин, вблизи такое страшненькое лицо";
- "Фу, задрала уже";
- "Умыть, убрать понты и простенькая хохлушка... ";
- "Фу, как пошло";
- "Ого. К такому жизнь меня не готовила. Света окстись";
- "Не узнать";
- "Дура ты. Нормальные фотки выставлять тяжело?" ;
- "Сама на себя не похожа";
- "Ждем полностью голой, что стеснятся тут. Быть красивой так до конца";
- "А они настоящие?";
- "Не узнала даже на этом фото";
- "Видно молока много, малышу надо дать";
- "Дура, сиськи зачем показывать?";
- "Не похожа на себя, совсем...";
- "Отфотошопилась жесть, сама красивая, зачем это?";
- "Ого сиси, а с виду так и не скажешь";
- "Все, поняла на кого похожа Света, на Шер!";
- "У вас глаза уставшие, пора отдохнуть";
- "Фу... фу";
- "Фоточка, а на ней красоточка";
- "Будь скромнее детка";
- "Обворожительная секси! Спасибо вам за то, что нам есть с кого брать пример, учится такому же изяществу и находить новые образы";
- "Очень красивая";
- "Красотка".
Напомним, что Лобода не разрешила Филиппу Киркорову себя поцеловать на одной из вечеринок. Видео активно прокомментировали пользователи социальных сетей.
Ранее сообщалось о том, что Лобода намекнула на отношения с женщиной, которая является ее продюсером.
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