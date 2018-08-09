Ломиться від туристів: у мережі показали фото Керченського мосту

Фото: Керченський міст (most.life)

А також показали, хто відпочиває на пляжах Феодосії

В мережі опублікували фотографії, на якіх можна побачити вражаючу кількість туристів, які перетинають Керченський міст. Фото опубліковано на сторінці блогера RoksolanaToday&Крим в соціальній мережі Twitter.

Блогер зазначає, що фото зроблене вранці, як раз в той час, коли міст повинен бути завантажений більше всього – в 9 годин ранку, особливо в розпал туристичного сезону. Проте на фотографіях відсутні як люди, так і будь-які транспортні засоби.

Фото: Керченський міст (twitter.com/KrimRt)

Також блогер опублікував фотографії пустельних пляжів Феодосії. Точніше, не зовсім пустельних, так як пляжі окуповані бродячими собаками.

"Туристичний бум на пляжах Феодосії Точніше, туристичний "гав"...", - так підписані знімки.

Фото: Пляж Феодосії (twitter.com/KrimRt)

До речі, раніше ми писали про те, як виглядає Кримський міст з висоти пташиного польоту.

Нещодавно було опубліковано відео, в якому показали всім, як виглядає Кримський міст, яким окупанти з'єднали аннексований півострів з Росією через Керченську протоку, з висоти пташиного польоту.

На кадрах цього відео прекрасно видно, що навіть у розпал літнього сезону на Кримському мосту автомобілі – це велика рідкість. У свою ж чергу, окупаційна влада анонсує постійну завантаженість мосту, і навіть наявність пробок. За фактом, на трасі споруди лише зрідка проїжджає кілька автомобілів.

А також ми повідомляли про те, що в окупованому Росією Криму розвалюється Керченський міст. На одній з опор з'явилися тріщини.

Відео: РБК-Україна