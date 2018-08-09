Ломится от туристов: в сети показали фото Керченского моста

Фото: Керченский мост (most.life)

А также показали, кто отдыхает на пляжах Феодосии

В сети опубликовали фотографии, на которых можно увидеть впечатляющее количество туристов, которые пересекают Керченский мост. Фото опубликованы на странице блогера RoksolanaToday&Крым в социальной сети Twitter.

Блогер отмечает, что фото сделано утром, как раз в то время, когда мост должен быть загружен больше всего – в 9 часов утра, особенно в разгар туристического сезона. Однако на фотографиях отсутствуют как люди, так и любые транспортные средства.

Фото: Керченский мост (twitter.com/KrimRt)

Также блогер опубликовал фотографии пустынных пляжей Феодосии. Точнее, не совсем пустынных, так как пляжи оккупированы бродячими собаками.

"Туристический бум на пляжах Феодосии Точнее, туристический "гав"...", - так подписаны снимки.

Фото: Пляж Феодосии (twitter.com/KrimRt)

Кстати, ранее мы писали о том, как выглядит Крымский мост с высоты птичьего полета.

Недавно было опубликовано видео, в котором показали всем, как выглядит Крымский мост, которым оккупанты соединили аннексированный полуостров с Россией через Керченский пролив, с высоты птичьего полета.

На кадрах этого видео прекрасно видно, что даже в разгар летнего сезона на Крымском мосту автомобили – это большая редкость. В свою же очередь, оккупационная власть анонсирует постоянную загруженность моста, и даже наличие пробок. По факту, на трассе сооружения лишь изредка проезжает несколько автомобилей.

А также мы сообщали о том, что в оккупированном Россией Крыму разваливается Керченский мост. На одной из опор появились трещины.

Видео: РБК-Украина