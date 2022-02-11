Коли краще шукати роботу і укладати угоди: астролог назвала конкретні дати в березні

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Астролог назвала дати, сприятливі для розв'язання ділових питань (www.pexels.com)

Астролог перерахувала сприятливі дні по кожному розділу ділової сфери. Експерт уточнила, що в березні немає ретроградних планет, отже, немає будь-яких обмежень для ділового життя або гальмування ділових процесів. Так що повний вперед!

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Набір персоналу:

7, 8 березня (до 16:30),

9, 10 березня (до 18:45),

16, 20 березня (до 17: 45),

24 березня (до 15:00),

25, 26, 27, 28 березня (до 17:00).

Звільнення співробітників, розрив будь-яких домовленостей: 1, 2, 14, 18, 19, 21, 22 березня.

Переговори, співбесіди, укладання контрактів та угод, оформлення документів:

5, 7, 9, 11 березня (з 9:30),

12, 16, 26, 27, 28 березня (до 17:00),

29, 30 березня.

Звернення в органи установи, а також до керівництва, в тому числі з особистими проханнями:

4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 23, 26, 27 березня

28 березня (до 17:00),

29, 30 березня.

Які дати сприятливі для співбесід і спілкування з керівництвом? (www.pexels.com)

Реклама, дати оголошення:

4, 5, 7, 9, 10 березня (до 18: 45),

11, 12, 14, 15, 16, 17 березня,

18 березня (з 13: 30),

19, 23, 27, 28 березня (до 17:00),

31 березня (з 12:30).

Презентації, Публічні виступи: 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 27, 28 березня.