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Когда лучше искать работу и заключать сделки: астролог назвала конкретные даты в марте

Автор: Styler

Исход решения деловых вопросов, как и все сферы жизни, также во многом зависит от звезд и расположения Планет.

Астролог Елена Молдованова составила деловой календарь на март и опубликовала его в Instagram.

Эта информация позволит продуктивно и качественно использовать свое время и силы, достигать целей легче, быстрее и с наименьшими затратами. Одним словом, быть эффективным каждый момент времени!


Астролог назвала даты, благоприятные для решения деловых вопросов (www.pexels.com)

Астролог перечислила благоприятные дни по каждому разделу деловой сферы. Эксперт уточнила, что в марте нет ретроградных планет, следовательно, нет каких-либо ограничений для деловой жизни или торможения деловых процессов. Так что полный вперед!

Набор персонала:

  • 7, 8 марта (до 16:30),
  • 9, 10 марта (до 18:45),
  • 16, 20 марта (до 17:45),
  • 24 марта (до 15:00),
  • 25, 26, 27, 28 марта (до 17:00).

Увольнение сотрудников, разрыв любых договоренностей: 1, 2, 14, 18, 19, 21, 22 марта.

Переговоры, собеседования, заключение контрактов и сделок, оформление документов:

  • 5, 7, 9, 11 марта (с 9:30),
  • 12, 16, 26, 27, 28 марта (до 17:00),
  • 29, 30 марта.

Обращение в органы и учреждения, а также к руководству, в том числе с личными просьбами:

  • 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 23, 26, 27 марта
  • 28 марта (до 17:00),
  • 29, 30 марта.

Какие даты благоприятны для собеседований и общения с руководством? (www.pexels.com)

Реклама, дать объявление:

  • 4, 5, 7, 9, 10 марта (до 18:45),
  • 11, 12, 14, 15, 16, 17 марта,
  • 18 марта (с 13:30),
  • 19, 23, 27, 28 марта (до 17:00),
  • 31 марта (с 12:30).

Презентации, публичные выступления: 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 27, 28 марта.

Напомним, что ранее мы рассказывали о неблагоприятных периодах в марте, когда не стоит начинать новое дело.

Также стало известно, на какие даты в марте лучше записаться к косметологу и заняться вопросами красоты.

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