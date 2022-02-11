Когда лучше искать работу и заключать сделки: астролог назвала конкретные даты в марте

Исход решения деловых вопросов, как и все сферы жизни, также во многом зависит от звезд и расположения Планет.
Астролог Елена Молдованова составила деловой календарь на март и опубликовала его в Instagram.
Эта информация позволит продуктивно и качественно использовать свое время и силы, достигать целей легче, быстрее и с наименьшими затратами. Одним словом, быть эффективным каждый момент времени!
Астролог назвала даты, благоприятные для решения деловых вопросов (www.pexels.com)
Астролог перечислила благоприятные дни по каждому разделу деловой сферы. Эксперт уточнила, что в марте нет ретроградных планет, следовательно, нет каких-либо ограничений для деловой жизни или торможения деловых процессов. Так что полный вперед!
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Набор персонала:
Увольнение сотрудников, разрыв любых договоренностей: 1, 2, 14, 18, 19, 21, 22 марта.
Переговоры, собеседования, заключение контрактов и сделок, оформление документов:
Обращение в органы и учреждения, а также к руководству, в том числе с личными просьбами:
Какие даты благоприятны для собеседований и общения с руководством? (www.pexels.com)
Реклама, дать объявление:
Презентации, публичные выступления: 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 27, 28 марта.
Напомним, что ранее мы рассказывали о неблагоприятных периодах в марте, когда не стоит начинать новое дело.
Также стало известно, на какие даты в марте лучше записаться к косметологу и заняться вопросами красоты.