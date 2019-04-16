Краще пізно: мобільні оператори запускають довгоочікувану послугу

Номер телефону при зміні оператора мобільного зв'язку можна буде залишити такий самий. Ця послуга почне працювати в Україні з 1 травня, передає "Дзеркало тижня".

Зазначається, що довгоочікуваний принцип перенесення мобільного номера (MNP - Mobile Number Portability) впровадять на 3 роки пізніше затвердженого графіка та із запізненням на 20 років порівняно з іншими країнами.

Так, у 2015-му році розробили конкретний план запуску послуги. Український державний центр радіочастот (УДЦР) був затверджений в якості адміністратора централізованої бази даних (ЦБД), де повинні зберігатися всі номери абонентів. Але в питанні перенесення на практику постійно виникали "камені спотикання".

Ілюстративне фото: (pixabay.com)

Видання пише, що перенесення номера було невигідним в першу чергу великим гравцям ринку "Київстар" та Vodafone (раніше називався "МТС-Україна").

"Педалював ж процес завжди виключно life (тепер - lifecell), керівництво якого чомусь завжди було впевненим, що таким чином вдасться перетягнути абонентів від конкурентів", - йдеться в матеріалі.

Тепер про готовність до запуску послуги заявляють всі найбільші оператори мобільного зв'язку.

В даний час і до кінця квітня проходить дослідна експлуатація послуги перенесення абонентських номерів мобільними операторами спільно із УДЦР. Перенесення абонентських номерів на телекомунікаційних мережах мобільного зв'язку з 1 травня стане "наступним кроком".

Фото: zn.ua

Який механізм переходу до іншого оператора із збереженням вашого номера телефону:

Якщо номер не зареєстрований, слід пройти процедуру реєстрації у поточного оператора. Це можна зробити в особистий кабінет на сайті вашого оператора. Зареєструвати номер також можна в будь-якому фірмовому магазині поточного оператора, надавши будь-який документ, що засвідчує особу.

Потім потрібно подати заявку на перенесення номера до нового оператора. Це можна зробити онлайн на сайті оператора або також у фірмовому магазині. Після отримання згоди у фірмовому магазині нового оператора можна отримати нову SIM-картку, на яку буде автоматично перенесено ваш старий номер.

Послуга MNP буде платною для абонента, її розмір встановлюватиме оператор, що приймає. Втім, швидше за все вона буде символічною.

Ілюстративне фото: (pixabay.com)

Як повідомлялося раніше, мобільні оператори приготували неприємний сюрприз для українців. За словами керівника компанії, деякі споживачі змушені платити за трафік, який вони не використовують.