Мобільні оператори повідомили про нововведення: як це працюватиме

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Мобільні оператори України розповіли про незвичайні зміни

Мобільні оператори повідомили, що українців незабаром чекають незвичайні нововведення. З 1 травня українці зможуть міняти операторів, зберігаючи свій номер телефону. Як буде проходити зміна оператора і що для цього потрібно, інформує портал "Сьогодні".

"У світовій практиці вважається, що це законне право споживача та ознака здорової конкуренції на ринку телекомунікацій. Номер - це ваша персональна інформація, і ніхто, крім вас, не має права використовувати її", - відзначають фахівці порталу.

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Абоненти вважають, що берегти свій номер телефону важливо й з інших причин. Наприклад, він може бути прив'язаний до банківських карток. Також на нього можуть бути зареєстровані акаунти у соцмережах або робочі кабінети в додатках.

Безкоштовна послуга перенесення номера доступна тільки тим, у кого номер мобільного зареєстрований (прив'язаний до імені абонента). Уточнити даний момент можна у оператора, а виправити - на сайті (ЕЦП) або у магазині діючого оператора. Далі необхідно подати заявку на перенесення номера, вказавши нового оператора.

Як тільки оператор дасть згоду на перенесення, можна тут же придбати нову SIM-карту, на яку автоматично буде перенесений номер. Після зміни оператора всім, хто буде дзвонити на старий номер, буде повідомлятися, що він портований.



До речі, відмовити в такій послузі також можуть. Таке може статися, якщо дані в заяві виявляться неповними, недостовірними або, якщо заяви будуть подані відразу декільком операторам.

Нагадаємо, що мобільні оператори приготували неприємний сюрприз для українців. За словами керівника компанії, деякі споживачі змушені платити за трафік, який вони не використовують. Він мотивує таке нововведення тим, що безліміти несправедливі для тих, хто мало споживає, а платить за необмежений трафік.

Раніше повідомлялося, що найбільші оператори мобільного зв'язку - "Київстар", Vodafone, Lifecell - у лютому 2019 року скасовують деякі бюджетні тарифні плани для абонентів.