Мобильные операторы сообщили о нововведении: как это будет работать

Фото: (коллаж РБК-Украина)

Мобильные операторы Украины рассказали о необычных изменениях

Мобильные операторы сообщили, что украинцев в скором времени ждут необычные нововведения. С 1 мая потребители смогут менять операторов, сохраняя свой номер телефона. Как будет проходить смена оператора и что для этого нужно, информирует портал "Сегодня".

"В мировой практике считается, что это законное право потребителя и признак здоровой конкуренции на рынке телекоммуникаций. Номер - это ваша персональная информация, и никто, кроме вас, не имеет права использовать ее", - отмечают специалисты портала.

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Абоненты считают, что беречь свой номер телефона важно и по другим причинам. Например, он может быть привязан к банковским и скидочным картам. Также на него могут быть зарегистрированы аккаунты в соцсетях либо рабочие кабинеты в приложениях.

Бесплатная услуга переноса номера доступна только тем, у кого номер мобильного зарегистрирован (привязан к имени абонента). Уточнить данный момент можно у оператора, а исправить - на сайте (по ЕЦП) или в магазине действующего оператора. Далее необходимо подать заявку на перенос номера, указав нового оператора.

Как только оператор даст согласие на перенос, можно тут же преобрести новую SIM-карту, на которую автоматически будет перенесен номер. После смены оператора всем звонящим на старый номер будет сообщаться, что номер портирован.



К слову, отказать в услуге также могут. Такое может произойти, если данные в заявлении окажутся неполными, недостоверными либо, если заявления будут поданы сразу нескольким операторам.

Напомним, что мобильные операторы приготовили неприятный сюрприз для украинцев. По словам руководителя компании, некоторые потребители вынуждены платить за трафик, который они не используют. Он мотивирует такое нововведение тем, что безлимиты несправедливы для тех, кто мало потребляет, а платит за неограниченный трафик.

Ранее сообщалось, что крупнейшие операторы мобильной связи - "Киевстар", Vodafone, Lifecell - в феврале 2019 года отменяют некоторые бюджетные тарифные планы для абонентов.