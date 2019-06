Найкращі концерти в Києві: де потрібно побувати влітку

Влітку в Києві не вийде нудьгувати нікому, адже ця пора подарує нам десятки крутих заходів на будь-який смак. Концерти, міські фестивалі, квести та інші яскраві івенти – вибирайте, що вам більше по душі. Про найкращих події літа Styler розповідає в цій добірці.

Літо на ВДНГ

1 червня - 31 серпня, з 10:00 (інформація та розклад)

У минулому році проект "Літо на ВДНГ" відвідало понад двох мільйонів киян та гостей української столиці. Така кількість відвідувачів дозволяє назвати парк найпопулярнішою локацією для відпочинку та сімейного дозвілля на мапі як столиці, так і країни в цілому. Цього літа у новому сезоні локація повертається та перетворюється на головну пікнік-зону міста, з виступами стендап артистів, музичними концертами, DJ-сетами, кінопоказами та ще великою кількістю інших активностей – усього понад півсотні локацій для дозвілля з родиною, друзями та коханими. Розклад івентів та всю необхідну інформацію ви можете знайти на офіційному сайті проекту.

Ostrov Festival

Труханів острів

15-17 червня, 15:00

Вартість: 1300-1800 грн (придбати квитки)

Настав час нагадати країні (а можливо і всьому найближчому зарубіжжю), що столиця техно-рейву і всієї електронної тусовки знаходиться у Києві. Адже саме у столиці з 15 по 17 червня відбудеться Ostrov Festival, до виступу на якому готуються хедлайнери заходу, зірки вітчизняної та світової сцени за фахом: Amelie Lens, Farrago, Joyhauser (Бельгія), Nolah (Іспанія), Sonja Moonear (Швейцарія), Woo York (Україна), Worakls, Jeremy Underground (Франція), kINK (Болгарія), Henrik Shwarz, J.Manuel і FjAAK (Німеччина). Організатори готують найкращий "Ostrov" за сім років існування фестивалю, тому не забудьте внести цей чудовий музичний вікенд для шанувальників техно в розклад обов’язкових вечірок цього літа.

The Chemical Brothers

МВЦ

15 червня, 20:00

Вартість: 150-4999 грн (придбати квитки)

Наряду з такими героями, як The Prodigy і Fatboy Slim, Том Роулендс і Ед Саймонс, більш відомі світу як the Chemical Brothers, стали піонерами жанру біг-біт в 1990-х і вивели жанр електронної музику в маси. Від "Block Rockin Beats" і "Hey Boy Hey Girl" до нових і не менш вдалих релізів, таких як "Galvanize" і "Go", Роулендс і Саймонс протягом двох десятиліть були в авангарді стилю і продовжують створювати тренди. В останній раз вони при\зджали до України 12 років тому, але 15 червня 2019 британський дует повернеться з виступом у Київ – це означає, що енергія live-виступу the Chemical Brothers занурить весь Міжнародний виставковий центр в унікальний електронний перформанс.

UPARK 2019

SKY Family Park

16-18 липня

Вартість: 1499-6099 грн (придбати квитки)

Не вперше організаторам UPARK приємно шокувати українських меломанів списком виступаючих, але навіть в 2019 афіша івенту здатна дивувати навіть затятих скептиків. Для цього буде достатньо перерахувати назви колективів – і рука мимоволі потягнеться до напису "придбати квитки": 30 Seconds to Mars, Ivan Dorn, Bring Me The Horizon, Nothing but Thieves, Rag'n'Bone Man, MO, Pale Waves, SWMRS. Цього року UPark Festival перебрався на велику територію Sky Family Park, який може здатися вам тропічним раєм в серці мегаполісу. Поспішайте замовити квитки, і не забудьте звільнити 16, 17 і 18 липня для крутого меломанського свята!

Tokio Hotel

'Atlas

17 червня, 20:00

Вартість: 1399-2999 грн (придбати квитки)

Німецькі рокери Tokio Hotel готові продемонструвати як дозріло їх звучання за 15 років, які гурт братів Каулитц завойовує музичну сцену. Від підлітків-суперзірок до більш мудрих і досвідчених музикантів, які досі збирають легіони фанатів на концертах по всьому світу. Експериментуючи з жанром по всій діагоналі року: від емо до поп-музики, від альтернативи і панка, група знайшла для себе відповідне звучання і готова представити його в новому альбомі "Melancholic Paradise" – так що чекаємо музикантів, чия творчість свого часу спровокувала виникнення нових субкультур і стала по-справжньому значним культурним феноменом далеко за межами рідної Німеччини.

The 1975

Арт-завод Платформа

1 серпня, 19:00

Вартість: 1190-1490 грн (придбати квитки)

The 1975 – один з найгарячіших альт-рок гуртів сучасності, саме вони відповідальні за сингли, які так неймовірно легко запам’ятати – "Chocolate" і "The Sound". Їм вдалося в класичних темах любові і сексу знайти щось нове, таке важливе і актуальне, а під час неймовірних виступів гурт на сцені доводить шанувальників до божевілля. Готуйтеся зустрічати солодкоголосих британців, озброєних гітарами, аналоговими синтезаторами і одягнених в бездоганно стильні костюми – в Києві музиканти представлять відразу два альбоми: "A Brief Inquiry into Online Relationships" і "Notes on a Conditional Form".

Royal Blood

Арт-завод Платформа

5 серпня, 20:00

Вартість: 1290-1990 грн (придбати квитки)

З моменту заснування колективу в 2013 році, дует з ударних і бас-гітари Royal Blood завоював репутацію завдяки самобутньому, агресивному звучанню блюзового року. Однойменний дебютний альбом, випущений у серпні 2014 року, мав як критичний, так і комерційний успіх; досяг першого місця в Official Albums Chart і користувався найбільшим попитом серед усіх британських рок-альбомів останніх років. До українських шанувальникам гурт приїжджає вперше, тому готуйтеся до історичної події – зірки фестивалів, чартів і улюбленці публіки з дебютним концертом на сцені арт-заводу Платформа!

Кава Квест Фест

ВДНГ

31 серпня - 1 вересня

Кава – це не просто найкращий друг сучасної людини, що допомагає прокинутися вранці та відчути себе бадьорим. Це частина справжньої філософії та культури, в якій людина і ароматний напій спільно стають творцями унікальних історій. Для кожного, хто любить каву; для кожного, кого надихає її культура; для всіх фахівців і професіоналів кавової майстерності – "Кава Квест Фест"! Цей захід протягом двох днів розповість про все, що тільки може бути пов'язано зі світом кави: баристи візьмуть участь в професійних чемпіонатах; фахівці в рамках лекторію поділяться власним досвідом і секретами бізнесу; а більш ніж 50 столичних закладів відкриють невеличкі філії на території фестивалю.

Раніше ми писали про найкрутіші і незабутні концерти Києва в червні.