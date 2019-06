Лучшие концерты в Киеве: где нужно побывать летом

Летом в Киеве не получится скучать никому, ведь эта пора подарит нам десятки крутых мероприятий на любой вкус. Концерты, городские фестивали, квесты и другие яркие ивенты – выбирайте, что вам больше по душе. О самых лучших событиях лета Styler рассказывает в этой подборке.

Лето на ВДНГ

1 июня - 31 августа, с 10:00 (информация и расписание)

В прошлом году проект “Лето на ВДНГ” посетили более двух миллионов киевлян и гостей украинской столицы. Такое количество людей позволяет называть парк самым популярным местом для семейного отдыха и развлечений на карте как Киева, так и страны в целом. Уже этим летом, в новом сезоне, локация превратится на главную пикник-зону города, с выступлениями стендап-артистов, музыкальными концертами, DJ-сетами, кинопоказами под открытым небом и ещё большим количеством других активностей – всего более полусотни локаций! Расписание мероприятий, фестивалей и других ивентов, а также всю необходимую информацию, вы можете найти на сайте проекта.

Лето на ВДНГ

Ostrov Festival

Труханов остров

15-17 июня, 15:00

Стоимость: 1300-1800 грн (приобрести билеты)

Пора напомнить всей стране (а возможно и ближайшему зарубежью), что столица техно-рейва и всей около-электронной тусовки находится в Киеве. Ведь именно в столице 15-17 июня пройдет Ostrov Festival, к выступлению на котором готовятся звезды отечественной и мировой сцены: Amelie Lens, Farrago, Joyhauser (Бельгия), Nolah (Испания), Sonja Moonear (Швейцария), Woo York (Украина), Worakls, Jeremy Underground (Франция), kINK (Болгария), Henrik Shwarz, J.Manuel и FjAAK (Германия). Организаторы готовят лучший “Ostrov” за семь лет существования фестиваля, так что не забудьте внести этот долгий музыкальный уикенд для поклонников техно в расписание вечеринок на лето 2019 года.

Ostrov Festival

The Chemical Brothers

МВЦ

15 июня, 20:00

Стоимость: 150-4999 грн (приобрести билеты)

Наряду с такими героями, как The Prodigy и Fatboy Slim, Том Роулендс и Эд Саймонс, более известные как the Chemical Brothers, стали пионерами жанра биг-бит в 1990-х и вывели электронную музыку в массы. От “Block Rockin Beats” и “Hey Boy Hey Girl” до новых и не менее успешных релизов, таких как “Galvanize” и “Go”, Роулендс и Саймонс в течение двух десятилетий были в авангарде стиля и продолжают задавать тренды в электронной музыке. Мы не виделись 12 лет, но 15 июня 2019 the Chemical Brothers вернутся с выступлением в Киев – это значит, что энергия live-шоу британцев погрузит весь Международный выставочный центр в уникальный электронный перформанс.

The Chemical Brothers

UPARK 2019

SKY Family Park

16-18 июля

Стоимость: 1499-6099 грн (приобрести билеты)

Не впервой организаторам UPARK приятно шокировать украинских меломанов списком выступающих, но и в 2019 году афиша мероприятия способна удивить даже прожженных скептиков. Достаточно перечислить названия коллективов, чтобы рука невольно потянулась к надписи “купить билет”: 30 Seconds to Mars, Die Antwoord, Bring Me The Horizon, Nothing but Thieves, Rag’n’Bone Man, MO, Pale Waves, SWMRS. В этом году UPark Festival перебрался на обширную территорию Sky Family Park, который может показаться вам тропическим раем в сердце мегаполиса. Спешите заказать билеты, и не забудьте освободить 16, 17 и 18 июля для крутого меломанского праздника!

Die Antwoord

Tokio Hotel

‘Atlas

17 июня, 20:00

Стоимость: 1399-2999 грн (приобрести билеты)

Немецкие рокеры Tokio Hotel готовы продемонстрировать как созрело их звучание за эти 15 лет, которые группа братьев Каулитц завоевывает музыкальную сцену. От подростков-суперзвезд до более мудрых и опытных музыкантов, которые до сих пор собирают легионы фанатов на концертах по всему миру. Экспериментируя с жанром по всей диагонали рока: от эмо до поп-музыки, от альтернативы и панка, группа нашла для себя подходящее звучание и готово представить его в новом альбоме “Melancholic Paradise” – так что ждем музыкантов, чье творчество в свое время спровоцировало возникновение новых субкультур и стало по-настоящему значимым культурным феноменом далеко за пределами родной Германии.

Tokio Hotel

The 1975

Арт-завод Платформа

1 августа, 19:00

Стоимость: 1190-1490 грн (приобрести билеты)

The 1975 – одна из самых горячих альт-рок групп современности, они ответственны за невероятно запоминающиеся синглы “Chocolate” и “The Sound”. Им удалось в классические темы любви и секса привнести что-то от себя, актуальное, а во время своих невероятных выступлений группа на сцене доводит поклонников до безумия. Готовьтесь встречать сладкоголосых британцев, вооруженных гитарами, аналоговыми синтезаторами и одетых в безукоризненно стильные костюмы – в Киеве музыканты представят сразу два альбома: “A Brief Inquiry into Online Relationships” и “Notes on a Conditional Form”.

The 1975

Royal Blood

Арт-завод Платформа

5 августа, 20:00

Стоимость: 1290-1990 грн (приобрести билеты)

С момента основания коллектива в 2013 году, дуэт из ударных и бас-гитары Royal Blood завоевал репутацию благодаря самобытному, агрессивному звучанию блюзового рока. Одноименный дебютный альбом дуэта, выпущенный в августе 2014 года, имел как критический, так и коммерческий успех; достиг первого места в Official Albums Chart и стал самым продаваемым британском рок-альбомом последних лет. К украинским поклонникам группа приезжает впервые, так что готовьтесь к историческому событию – звезды фестивалей, чартов и любимцы публики с дебютным концертом на сцене арт-завода Платформа!

Royal Blood

Кава Квест Фест

ВДНГ

31 августа - 1 сентября

Кофе – это не просто лучший друг современного человека, который помогает проснуться утром и почувствовать себя бодрым. Это часть настоящей философии и культуры, в которой человек и ароматный напиток совместно становятся создателями уникальных историй. Для каждого, кто любит кофе; для каждого, кого вдохновляет его культура; для всех специалистов и профессионалов кофейного мастерства – "Кава Квест Фест"! Во время этого мероприятия в течение двух дней вы узнаете обо всем, что только может быть связано с миром кофе: бариста примут участие в профессиональных чемпионатах; специалисты в рамках лектория поделятся собственным опытом и секретами бизнеса; а более 50 столичных заведений откроют свои небольшие филиалы на территории фестиваля.

