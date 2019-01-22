Luxury-готель Ярославського Kharkiv Palace 5* приймає знаменитий ELLE Active Forum

Фото з відкритих джерел

Форум об'єднує успішних жінок-гостей та спікерів

2 березня 2019 року luxury-готель Kharkiv Palace 5*, що належить Олександру Ярославському, прийме престижний міжнародний мотиваційний захід для жінок, які прагнуть і хочуть бути успішними і в роботі, і в родині - ELLE Active Forum.

Ця подія щорічно проходить в Іспанії, Франції, Італії, Мексиці, Китаї, Японії. У 2017 і 2018 роках форум брав Київ, а в нинішньому році організатори збирають учасниць у першій столиці України в Kharkiv Palace 5*.

Форум об'єднує успішних жінок-гостей та спікерів, серед яких жінки, що підкорили професійні висоти і добилися успіху і слави - відомі селебріті, телеведучі, практикуючі психологи.

Фото з відкритих джерел

В 2018 році на українському ELLE Active Forum виступали Катя Осадча, Алла Клименко, Наталія Холоденко, Даша Малахова, Ольга Котрус і Катерина Богомолова. У 2019 році свою участь в якості спікера форуму вже підтвердила його постійна гостя Ольга Фреймут.

Фото з відкритих джерел

Kharkiv Palace 5* - сучасна візитна картка першої столиці України, був зведений за ініціативою і на кошти бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки Харкова до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, і став першою готелем класу люкс в Харкові. Загальна сума інвестицій в проект склала $126 млн.

Фото з відкритих джерел

Оператором будівництва виступила група DCH. Сьогодні Kharkiv Palace 5* є одним з найбільш фешенебельних готелів України і Східної Європи і улюбленим місцем для проведення знакових світських і ділових заходів, які активізують культурне й ділове життя Харкова. Зокрема, 5 листопада 2018 року тут відбувся організований Мариною Ярославської майстер-клас всесвітньо відомого візажиста, на який приїхало понад 200 гостей з різних міст і країн.