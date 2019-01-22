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Luxury-отель Ярославского Kharkiv Palace 5* принимает знаменитый ELLE Active Forum

STYLERЖизнь    22.01.2019 - 14:01
Luxury-отель Ярославского Kharkiv Palace 5* принимает знаменитый ELLE Active Forum
Фото из открытых источников

Форум объединяет успешных женщин-гостей и спикеров

2 марта 2019 года luxury-отель Kharkiv Palace 5*, принадлежащий Александру Ярославскому, примет престижное международное мотивационное мероприятие для женщин, которые стремятся и хотят быть успешными и в работе, и в семье - ELLE Active Forum

Это событие ежегодно проходит в Испании, Франции, Италии, Мексике, Китае, Японии. В 2017 и 2018 годах форум принимал Киев, а в нынешнем году организаторы собирают участниц в первой столице Украины в Kharkiv Palace 5*.

Форум объединяет успешных женщин-гостей и спикеров, среди которых женщины, покорившие профессиональные высоты и добившиеся успеха и славы — известные селебрити, телеведущие, практикующие психологи.

Luxury-отель Ярославского Kharkiv Palace 5* принимает знаменитый ELLE Active Forum

Фото из открытых источников 

В 2018 году на украинском ELLE Active Forum выступали Катя Осадчая, Алла Клименко, Наталья Холоденко, Даша Малахова, Ольга Котрус и Екатерина Богомолова. В 2019 году свое участие в качестве спикера форума уже подтвердила его постоянная гостья Ольга Фреймут.

Luxury-отель Ярославского Kharkiv Palace 5* принимает знаменитый ELLE Active Forum

Фото из открытых источников 

Kharkiv Palace 5* - современная визитная карточка первой столицы Украины, был возведен по инициативе и на средства бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки Харькова к Чемпионату Европы по футболу 2012 года, и стал первой гостиницей класса люкс в Харькове. Общая сумма инвестиций в проект составила $126 млн.

Luxury-отель Ярославского Kharkiv Palace 5* принимает знаменитый ELLE Active Forum

Фото из открытых источников 

Оператором строительства выступила группа DCH. Сегодня Kharkiv  Palace 5* является одной из самых фешенебельных гостиниц Украины и Восточной Европы и излюбленным местом для проведения знаковых светских и деловых мероприятий, активизирующих культурную и деловую жизнь Харькова. В частности, 5 ноября 2018 года здесь состоялся организованный Мариной Ярославской мастер-класс всемирно известного визажиста, на который приехало более 200 гостей из разных городов и стран.

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