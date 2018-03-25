У Львові 17-річна дівчина вистрибнула з вікна 11-го поверху

Причини трагедії наразі встановлюються

У Львові 17-річна дівчина розбилася на смерть, випавши з вікна 11-го поверху. Інцидент стався в суботу, 24-го березня, о 23:23. Про це повідомляє 032.ua з посиланням на прес-службу міськради Львова.

Інцидент стався в суботу, 24-го березня, о 23:23.

Поки відомо, що 17-річна дівчина випала з вікна 11-го поверху на вулиці Медової Печери, 39а. Відзначається, що за даною адресою розташовано гуртожиток №2 ЛНУ імені Івана Франка.Поки невідомо була дівчина студентка цього Вузу.

Причини події зараз встановлюються.

Раніше повідомлялося, що в Харкові школяр покінчив життя самогубством через відсутність кишенькових грошей.

Василь Шептуха, який скоїв суїцид, залишив передсмертну записку, в якій написав, що втомився. Причина його вчинку — відсутність кишенькових грошей під час прогулянок з друзями.