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У Львові 17-річна дівчина вистрибнула з вікна 11-го поверху

STYLERLIFE        25.03.2018 - 12:39
Фото facebook.com KievExpress
Фото facebook.com KievExpress

Причини трагедії наразі встановлюються

У Львові 17-річна дівчина розбилася на смерть, випавши з вікна 11-го поверху. Інцидент стався в суботу, 24-го березня, о 23:23. Про це повідомляє 032.ua з посиланням на прес-службу міськради Львова.

Інцидент стався в суботу, 24-го березня, о 23:23.

Поки відомо, що 17-річна дівчина випала з вікна 11-го поверху на вулиці Медової Печери, 39а. Відзначається, що за даною адресою розташовано гуртожиток №2 ЛНУ імені Івана Франка.Поки невідомо була дівчина студентка цього Вузу.

Причини події зараз встановлюються.

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Теги: суицид, Львів
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