Во Львове 17-летняя девушка выпрыгнула из окна 11-го этажа

Причины трагедии сейчас устанавливаются

Во Львове 17-летняя девушка разбилась насмерть, выпав из окна 11-го этажа. Инцидент произошел в субботу, 24-го марта, в 23:23. Об этом сообщает 032.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета Львова.

Инцидент произошел в субботу, 24-го марта, в 23:23.

Пока известно, что 17-летняя девушка выпала из окна 11-го этажа на улице Медовой Пещеры, 39а. Отмечается, что по данному адресу расположено общежитие №2 ЛНУ имени Ивана Франко.Пока неизвестно была ли девушка студенткой этого ВУЗа.

Причины происшествия сейчас устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Харькове школьник покончил жизнь самоубийством из-за отсутствия карманных денег.

Василий Шептуха, который совершил суицид, оставил предсмертную записку, в которой написал, что устал. Причина его поступка — отсутствие карманных денег во время прогулок с друзьями.