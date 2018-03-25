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Во Львове 17-летняя девушка выпрыгнула из окна 11-го этажа

STYLERLIFE        25.03.2018 - 12:39
Фото facebook.com KievExpress
Фото facebook.com KievExpress

Причины трагедии сейчас устанавливаются

Во Львове 17-летняя девушка разбилась насмерть, выпав из окна 11-го этажа. Инцидент произошел в субботу, 24-го марта, в 23:23. Об этом сообщает 032.ua со ссылкой на пресс-службу горсовета Львова.

Инцидент произошел в субботу, 24-го марта, в 23:23.

Пока известно, что 17-летняя девушка выпала из окна 11-го этажа на улице Медовой Пещеры, 39а. Отмечается, что по данному адресу расположено общежитие №2 ЛНУ имени Ивана Франко.Пока неизвестно была ли девушка студенткой этого ВУЗа.

Причины происшествия сейчас устанавливаются.

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Теги: суицид, Львов
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