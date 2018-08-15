У Львові чотирьохрічна дівчинка загинула від укусу змії: подробиці трагедії

Ілюстративне фото (facebook.comMaxim-Ryzhkov)

Зараз правоохоронці з'ясовують деталі трагедії

У Львові в лікарні померла чотирьохрічна дівчинка, яку напередодні укусила гадюка. Про це передає Zaxid.net.

Дитину у Сколівському районі Львіської області укусила гадюка. Дівчинку 11 серпня спочатку госпіталізували в місцеву районну лікарню з діагнозом "укус змії правої гомілки", а потім доправили в обласну лікарню.

"Від лікаря поступило повідомлення, про те, що 14 серпня о 11:55 в приміщенні лікарні померла дівчинка 2014 року народження, мешканка м. Львів. 12 серпня близько 1:00 дитину доставили зі Сколівської ЦМЛ з діагнозом: укус змії правої нижньої кінцівки", - повідомили у виданні з посиланням на джерела в місцевому відділку Нацполіціії.

"Зараз правоохоронці розслідують цю справу, з'ясовують деталі трагедії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження", - розповіла речниця ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська, передає 032.ua.

В свою чергу в прокуратурі заявили, що розпочали кримінальне провадження за фактом неналежного виконання своїх професійних обов’язків медичними працівниками.

"15 серпня 2018 року, Львівською місцевою прокуратурою №1 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом неналежного виконання своїх професійних обов’язків медичними працівниками, що спричинило тяжкі наслідки малолітній, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.140 КК України (смерть малолітньої дитини)", - сказано в повідомленні.

Скріншот поста (facebook.com/Прокуратура-Львівської-області)

Зазначається, що хід розслідування перебуває на контролі прокуратури області.

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