Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Под Кременчугом гадюка укусила семилетнюю девочку: ребенок в реанимации

STYLERLIFE        05.07.2018 - 21:11
Фото: Змея (pixabay.com)
Фото: Змея (pixabay.com)

Гадюка ползала прямо возле дома

Под Кременчугом семилетнюю девочку за ногу укусила гадюка. Об этом передает ТСН.

Змея укусила малышку, когда она гуляла возле своего дома. Родители быстро доставили ребенка в больницу. Теперь семилетняя Полина находится в реанимации, но ее состояние уже стабильное.

"Я шла за забор собирать цветы и увидела там змею, она меня укусила. Я смотрела в другую сторону, когда меня укусила, тогда я ее увидела", - говорит ребенок.

В больницу ее оперативно отвез сосед на своей машине, а правоохранители даже организовали коридор с помощью патрульной машины.

"Услышал детские крики, вышел из дома. Там была куча людей, паника. Схватил ребенка, отца и быстро поехали в больницу. По дороге там еще встретил полицию. Спасибо полиции за сопровождение, все было оперативно сработано" , - рассказывает мужчина.

По словам ребенка и родителей, гадюка была небольшая, поэтому яда было не много и распространиться по организму он не успел.

Вскоре девочку переведут из реанимации в детское отделение. Врачи отмечают, что в этом году в Кременчуге это первый случай нападения змеи на ребенка.

"Всегда настораживает, потому что сыворотки в Украине у нас нет от укуса гадюк. Это всегда настораживает. Но в этом случае она не нужна", - говорит врач.

Видео: Ребенка укусила гадюка (youtube.com/ТСН)

Ранее сообщалось, что в Кременчуге у женщины из глаза достали 12-сантиметрового червя.

Нужно ли социализировать ромов - опрос

В Николаеве собака вцепилась в лицо четырехлетнему ребенку Трехлетний ребенок утонул из-за шалости пьяных родителей
Теги: змеи, ребенок
День Национальной полиции Украины: как в Киеве прошли торжества (фоторепортаж)
"Становились на колени": в посольстве США к Герою Украины Игорю Гордийчуку выстроилась очередь
Стала известна причина смерти известного юмориста и звезды КВН
"Нет там на что смотреть": Маркевич раскритиковал сборную России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь