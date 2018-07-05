Под Кременчугом гадюка укусила семилетнюю девочку: ребенок в реанимации

Гадюка ползала прямо возле дома

Под Кременчугом семилетнюю девочку за ногу укусила гадюка. Об этом передает ТСН.

Змея укусила малышку, когда она гуляла возле своего дома. Родители быстро доставили ребенка в больницу. Теперь семилетняя Полина находится в реанимации, но ее состояние уже стабильное.

"Я шла за забор собирать цветы и увидела там змею, она меня укусила. Я смотрела в другую сторону, когда меня укусила, тогда я ее увидела", - говорит ребенок.

В больницу ее оперативно отвез сосед на своей машине, а правоохранители даже организовали коридор с помощью патрульной машины.

"Услышал детские крики, вышел из дома. Там была куча людей, паника. Схватил ребенка, отца и быстро поехали в больницу. По дороге там еще встретил полицию. Спасибо полиции за сопровождение, все было оперативно сработано" , - рассказывает мужчина.

По словам ребенка и родителей, гадюка была небольшая, поэтому яда было не много и распространиться по организму он не успел.

Вскоре девочку переведут из реанимации в детское отделение. Врачи отмечают, что в этом году в Кременчуге это первый случай нападения змеи на ребенка.

"Всегда настораживает, потому что сыворотки в Украине у нас нет от укуса гадюк. Это всегда настораживает. Но в этом случае она не нужна", - говорит врач.

Видео: Ребенка укусила гадюка (youtube.com/ТСН)

Ранее сообщалось, что в Кременчуге у женщины из глаза достали 12-сантиметрового червя.

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