Під Кременчуком гадюка вкусила семирічну дівчинку: дитина в реанімації

Гадюка повзала прямо біля будинку

Під Кременчуком семирічну дівчинку за ногу вкусила гадюка. Про це передає ТСН.

Змія вкусила дитину, коли вона гуляла біля свого будинку. Батьки швидко доставили дитину в лікарню. Тепер семирічна Поліна знаходиться в реанімації, але її стан вже стабільний.

"Я йшла за паркан збирати квіти і побачила там змію, вона мене вкусила. Я дивилася в інший бік, коли мене вкусила, тоді я її побачила", - говорить дитина.

В лікарню її оперативно відвіз сусід на своїй машині, а правоохоронці навіть організували коридор з допомогою патрульної машини.

"Почув дитячі крики, вийшов з дому. Там була купа людей, паніка. Схопив дитину, батька і швидко поїхали в лікарню. По дорозі там ще зустрів поліцію. Спасибі поліції за супровід, все було оперативно спрацювали" , - розповідає чоловік.

За словами дитини і батьків, гадюка була невелика, тому отрути було не багато і поширитися по організму він не встиг.

Незабаром дівчинку переведуть з реанімації в дитяче відділення. Лікарі відзначають, що в цьому році в Кременчуці це перший випадок нападу змії на дитину.

"Завжди насторожує, бо сироватки в Україні у нас немає від укусу гадюк. Це завжди насторожує. Але в цьому випадку вона не потрібна", - каже лікар.

Відео: Дитину вкусила гадюка (youtube.com/ТСН)

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