Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Під Кременчуком гадюка вкусила семирічну дівчинку: дитина в реанімації

STYLERLIFE        05.07.2018 - 21:11
Фото: Змія (pixabay.com)
Фото: Змія (pixabay.com)

Гадюка повзала прямо біля будинку

Під Кременчуком семирічну дівчинку за ногу вкусила гадюка. Про це передає ТСН.

Змія вкусила дитину, коли вона гуляла біля свого будинку. Батьки швидко доставили дитину в лікарню. Тепер семирічна Поліна знаходиться в реанімації, але її стан вже стабільний.

"Я йшла за паркан збирати квіти і побачила там змію, вона мене вкусила. Я дивилася в інший бік, коли мене вкусила, тоді я її побачила", - говорить дитина.

В лікарню її оперативно відвіз сусід на своїй машині, а правоохоронці навіть організували коридор з допомогою патрульної машини.

"Почув дитячі крики, вийшов з дому. Там була купа людей, паніка. Схопив дитину, батька і швидко поїхали в лікарню. По дорозі там ще зустрів поліцію. Спасибі поліції за супровід, все було оперативно спрацювали" , - розповідає чоловік.

За словами дитини і батьків, гадюка була невелика, тому отрути було не багато і поширитися по організму він не встиг.

Незабаром дівчинку переведуть з реанімації в дитяче відділення. Лікарі відзначають, що в цьому році в Кременчуці це перший випадок нападу змії на дитину.

"Завжди насторожує, бо сироватки в Україні у нас немає від укусу гадюк. Це завжди насторожує. Але в цьому випадку вона не потрібна", - каже лікар.

Відео: Дитину вкусила гадюка (youtube.com/ТСН)

Раніше повідомлялося, що у Кременчуці у жінки з ока дістали 12-сантиметрового хробака.

Потрібно соціалізувати ромів - опитування

У Миколаєві собака вчепився в обличчя чотирирічній дитині Трирічний дитина втопилася через пустощі п'яних батьків
Теги: змеи, дитина
День Національної поліції України: як у Києві пройшли урочисті заходи (фоторепортаж)
"Ставали на коліна": у посольстві США до Героя України Ігоря Гордійчука вишикувалася черга
Стала відома причина смерті відомого гумориста і зірки КВК
"Немає там на що дивитися": Маркевич розкритикував збірну Росії
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся