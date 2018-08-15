Во Львове четырехлетняя девочка умерла от укуса змеи: подробности трагедии

Иллюстративное фото (facebook.comMaxim-Ryzhkov)

Сейчас правоохранители выясняют детали трагедии

Во Львове в больнице умерла четырехгодовалая девочка, которую накануне укусила гадюка. Об этом передает Zaxid.net.

Ребенка в Сколевском районе Львовской области укусила гадюка. Девочку 11 августа сначала госпитализировали в местную районную больницу с диагнозом "укус змеи правой голени", а затем доставили в областную больницу.

"От врача поступило сообщение о том, что 14 августа в 11:55 в помещении больницы умерла девочка 2014 года рождения, жительница г. Львов. 12 августа около 1:00 ребенка доставили из Сколевской ЦГБ с диагнозом: укус змеи правой нижней конечности", - сообщили в издании со ссылкой на источники в местном отделении Нацполиции.

"Сейчас правоохранители расследуют это дело, выясняют детали трагедии. Решается вопрос об открытии уголовного производства", - рассказала пресс-секретарь ГУ Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская, передает 032.ua.

В свою очередь в прокуратуре заявили, что начали уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей медицинскими работниками.

"15 августа 2018, Львовской местной прокуратурой №1 в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей медицинскими работниками, что повлекло тяжкие последствия малолетней, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.140 УК Украины (смерть малолетнего ребенка) ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ход расследования находится на контроле прокуратуры области.

Скриншот поста (facebook.com/Прокуратура-Львівської-області)

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