У Львові в машину громадського активіста кинули гранату

Активіст не постраждав

У Львові пошкодили автомобіль громадського активіста і вкинули в багажник гранату. Про це повідомляє координатор громадської організації "Варта 1" Ігор Зінкевич на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

У Львові розбили вікна в автомобілі активіста, засновника громадської організації "Рабів до раю не пускають" Івана Спиринского.

Відомо, що Спиринский подзвонив в поліцію сам і повідомив, що невідомий пошкодив вікна в його автомобілі Audi A6, який був припаркований біля будинку за адресою вулиця Героїв Упа.

Крім того, 32-річний львів'янин повідомив, що в багажник його авта підкинули гранату РГД-5.

Скріншот фото (facebook.com/igor.zinkevych)

На місце події виїхали слідчі з Франківського відділення поліції, кінологи, а також вибухотехніки.

Гранату вилучили і відправили на експертизу, а поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження.

"Рабів рай не пускають" - це громадська організація, яка займається підтримкою та захистом прав і свобод українців.

Скріншот поста (facebook.com/igor.zinkevych)

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