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Во Львове в машину общественного активиста бросили гранату

STYLERLIFE        23.06.2018 - 19:25
Скриншот фото (facebook.com/igor.zinkevych)
Скриншот фото (facebook.com/igor.zinkevych)

Активист не пострадал

Во Львове повредили автомобиль общественного активиста и подбросили в багажник гранату. Об этом сообщает координатор общественной организации "Варта 1" Игорь Зинкевич на своей странице в социальной сети Facebook.

Во Львове разбили окна в автомобиле активиста, основателя общественной организации "Рабов в рай не пускают" Ивана Спиринского.

Известно, что Спиринский позвонил в полицию сам и сообщил, что неизвестный повредил окна в его автомобиле Audi A6, который был припаркованный возле дома по адресу улица Героев Упа.

Кроме того, 32-летний львовянин сообщил, что в багажник его машины подбросили гранату РГД-5.

 

Скриншот фото (facebook.com/igor.zinkevych)

На место происшествия выехали следователи из Франковского отделения полиции, кинологи, а также взрывотехники.

Гранату изъяли и отправили на экспертизу, а полиция решает вопрос об открытии уголовного производства.

"Рабов рай не пускают" - это общественная организация, которая занимается поддержкой и защитой прав и свобод украинцев.

Скриншот поста (facebook.com/igor.zinkevych)

Напомним, под Одессой психически больной мужчина напал на полицейских.

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Теги: Львов, активист, граната, оружие
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