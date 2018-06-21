У Львові осквернили могилу відомого радянського розвідника

Могила знаходиться на Пагорбі Слави
У Львові вандали осквернили могилу відомого розвідника часів Другої світової війни Миколи Кузнєцова. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.
У Львові невідомі осквернили могилу відомого радянського розвідника-диверсанта часів Другої світової війни Миколи Кузнєцова, яка знаходиться на Пагорбі Слави.
Злочинці проникли на територію меморіалу вночі і розмалювали плиту на могилі Миколи Кузнєцова.
Про подію повідомив директор ЛКП "Музей "Личаківський цвинтар" Михайло Нагай.
"Порушники розмалювали жовтою фарбою могилу Миколи Кузнєцова, а також кілька інших монументів", - повідомив Нагай.
Він зазначив, що виявили осквернення могили вранці і відразу викликали поліцію.
"Ще нічого не чистили, бо поліція мала то все зафіксувати, а зараз будемо пробувати зняти фарбу", - додав директор ЛКП "Музей "Личаківський цвинтар".
Невідомі написали на могилі слова "кат", "ворог УПА" і намалювали тризуб.
Скрін фото (twitter.com/A_Gasparyan)
"На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють обставини події та осіб, причетних до правопорушення", – повідомляють в поліції.
Вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно з нормами Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, під Києвом вандали спалили могили бійців АТО.
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