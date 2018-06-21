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У Львові осквернили могилу відомого радянського розвідника

STYLERLIFE        21.06.2018 - 17:10
Скріншот відео (vk.com)
Скріншот відео (vk.com)

Могила знаходиться на Пагорбі Слави

У Львові вандали осквернили могилу відомого розвідника часів Другої світової війни Миколи Кузнєцова. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

У Львові невідомі осквернили могилу відомого радянського розвідника-диверсанта часів Другої світової війни Миколи Кузнєцова, яка знаходиться на Пагорбі Слави.

Злочинці проникли на територію меморіалу вночі і розмалювали плиту на могилі Миколи Кузнєцова.

Про подію повідомив директор ЛКП "Музей "Личаківський цвинтар" Михайло Нагай.

"Порушники розмалювали жовтою фарбою могилу Миколи Кузнєцова, а також кілька інших монументів", - повідомив Нагай.

Він зазначив, що виявили осквернення могили вранці і відразу викликали поліцію.

"Ще нічого не чистили, бо поліція мала то все зафіксувати, а зараз будемо пробувати зняти фарбу", - додав директор ЛКП "Музей "Личаківський цвинтар".

Невідомі написали на могилі слова "кат", "ворог УПА" і намалювали тризуб.

Скрін фото (twitter.com/A_Gasparyan)

"На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють обставини події та осіб, причетних до правопорушення", – повідомляють в поліції.

Вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно з нормами Кримінального кодексу України.

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Теги: Вандалы, могилы, Вторая мировая
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