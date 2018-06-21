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Во Львове осквернили могилу известного советского разведчика

STYLERLIFE        21.06.2018 - 17:10
Скриншот видео (vk.com)
Скриншот видео (vk.com)

Могила находится на Холме Славы

Во Львове вандалы осквернили могилу известного разведчика времен Второй мировой войны Николая Кузнецова. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Во Львове неизвестные осквернили могилу известного советского разведчика-диверсанта времен Второй мировой войны Николая Кузнецова, которая находится на Холме Славы.

Преступники проникли на территорию мемориала ночью и разрисовали плиту на могиле Николая Кузнецова.

О происшествии сообщил директор ЛКП "Музей "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай.

"Нарушители разрисовали желтой краской могилу Николая Кузнецова, а также несколько других монументов", - сообщил Нагай.

Он отметил, что обнаружили осквернение могилы утром и сразу вызвали полицию.

"Еще ничего не чистили, потому полиция имела то все зафиксировать, а сейчас будем пробовать снять краску", - добавил директор ЛКП "Музей "Лычаковское кладбище".

Неизвестные написали на могиле слова "палач", "враг УПА" и нарисовали тризуб.

Скрин фото (twitter.com/A_Gasparyan)

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к правонарушению", – сообщают в полиции.

Решается вопрос правовой квалификации преступления согласно нормам Уголовного кодекса Украины.

Напомним, под Киевом вандалы сожгли могилы бойцов АТО.

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Теги: Вандалы, могилы, Вторая мировая
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