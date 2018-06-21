Во Львове осквернили могилу известного советского разведчика

Могила находится на Холме Славы
Во Львове вандалы осквернили могилу известного разведчика времен Второй мировой войны Николая Кузнецова. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
Во Львове неизвестные осквернили могилу известного советского разведчика-диверсанта времен Второй мировой войны Николая Кузнецова, которая находится на Холме Славы.
Преступники проникли на территорию мемориала ночью и разрисовали плиту на могиле Николая Кузнецова.
О происшествии сообщил директор ЛКП "Музей "Лычаковское кладбище" Михаил Нагай.
"Нарушители разрисовали желтой краской могилу Николая Кузнецова, а также несколько других монументов", - сообщил Нагай.
Он отметил, что обнаружили осквернение могилы утром и сразу вызвали полицию.
"Еще ничего не чистили, потому полиция имела то все зафиксировать, а сейчас будем пробовать снять краску", - добавил директор ЛКП "Музей "Лычаковское кладбище".
Неизвестные написали на могиле слова "палач", "враг УПА" и нарисовали тризуб.
Скрин фото (twitter.com/A_Gasparyan)
"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, причастных к правонарушению", – сообщают в полиции.
Решается вопрос правовой квалификации преступления согласно нормам Уголовного кодекса Украины.
Напомним, под Киевом вандалы сожгли могилы бойцов АТО.
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