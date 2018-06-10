У Львові поліцейський збив велосипедистку: всі подробиці події

Свідки стверджують, що поліцейський був п'яний

У львівській області поліцейський, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, насмерть збив жінку на велосипеді. Подробиці трагедії розповідає ТСН.

ДТП сталося поблизу села Новий Милятин Буського району Львівської області. Очевидці події стверджують, що чоловік, який перебував за кермом автомобіля Skoda Octavia був у стані алкогольного сп'яніння.

43-річний поліцейський виїхав на зустрічну смугу і наїхав на 61-річну жінку, яка їхала на велосипеді. Від отриманих травм жінка померла на місці ще до приїзду швидкої допомоги.

"Твереза людина поїде по такій дорозі з такою швидкістю? Тут неможливо їхати – тут такі ями, що не те, що колеса залишити, а поламати машину вщент", - дивується аварії онука загиблої Ірина.

Дівчина розповіла, що бабуся поверталася додому, в сусіднє село. Крім того, вона стверджує, що чоловік намагався приховати злочин.

"Він хотів її залишити тут, а сам виїхати, але, коли приїжджав евакуатор, для того щоб забрати машину він не зміг поїхати, у нього заклинило кермо", - стверджує вона.

Свідків наїзду немає, але жителі села збіглися на місце події відразу після наїзду.

"Я підходжу, водій відкриває двері, так розсівся собі, вибачте, кайфує. П'яний, неадекватний, дуже пахло від нього спиртним", - розповіла мешканка с. Новий Милятин Тетяна Приступа.

Коли приїхала поліція, водій відмовився пройти огляд і лише на наступний день змогли провести токсикологічну експертизу примусово, за рішенням суду.

"Алкоголь з крові не так швидко виводиться", - сподівається прокурор Андрій Лехуш.

Крім того, слідчі призначили експертизу, щоб з'ясувати, з якою швидкістю їхав автомобіль і чи було порушення правил дорожнього руху.

"Ми зможемо дати відповідь, де саме відбулося зіткнення - на смузі руху або на зустрічній, в умовах обмеженої видимості або повної видимості. Дорога не настільки пряма, щоб зараз дати відповідь, чи була можливість водієві відреагувати", - пояснив представник обласної прокуратури.

Відомо, що в момент здійснення наїзду, поліцейський був не на службі і автомобіль, яким він керував – особистий.

На даний момент співробітник поліції відсторонений від роботи і знаходиться під цілодобовим домашнім арештом терміном на 60 днів. Прокуратура хоче, щоб запобіжний захід обрали більш жорсткий. Якщо суд визнає водія винним, йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

Колеги поліцейського стверджують, що він не міг намагатися втекти з місця події.

"Було достатньо часу, щоб залишити місце події і втекти звідти. Тому я думаю, що це безпідставно. Ми не будемо захищати тих співробітників поліції, які здійснюють протиправні дії", - підкреслив керівник ГУ НП у Львівській області Валерій Середа.

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