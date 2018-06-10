Во Львове полицейский сбил велосипедистку: все подробности происшествия

Свидетели утверждают, что полицейский был пьян

Во львовской области полицейский, находясь в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил женщину на велосипеде. Подробности трагедии рассказывает ТСН.

ДТП случилось недалеко от села Новый Милятин Буського района Львовской области. Очевидцы происшествия утверждают, что мужчина, который находился за рулем автомобиля Skoda Octavia был в состоянии алкогольного опьянения.

43-летний полицейский выехал на встречную полосу и наехал на 61-летнюю женщину, которая ехала на велосипеде. От полученных травм женщина скончалась на месте еще до приезда скорой помощи.

"Трезвый человек поедет по такой дороге с такой скоростью? Здесь невозможно ехать – здесь такие ямы, что не то, что колеса оставить, а поломать машину вдребезги", - удивляется аварии внучка погибшей Ирина.

Девушка рассказала, что бабушка возвращалась домой, в соседнее село. Кроме того, она утверждает, что мужчина пытался скрыть преступление.

"Он хотел ее оставить здесь, а сам уехать, но, когда приезжал эвакуатор, для того чтобы забрать машину, он не смог поехать, у него заклинило руль", - утверждает она.

Свидетелей наезда нет, но жители села сбежались на место происшествия сразу после наезда.

"Я подхожу, водитель открывает дверь, так расселся себе, простите, кайфует. Пьяный, неадекватный, очень пахло от него спиртным", - рассказала жительница с. Новый Милятин Татьяна Приступа.

Когда приехала полиция, водитель отказался пройти освидетельствование и лишь на следующий день смогли провести токсикологическую экспертизу принудительно, по решению суда.

"Алкоголь из крови не так быстро выводится", - надеется прокурор Андрей Лехуш.

Кроме того, следователи назначили экспертизу, чтобы выяснить, с какой скоростью ехал автомобиль и было ли нарушение правил дорожного движения.

"Мы сможем дать ответ, где именно произошло столкновение - на полосе движения или на встречной, в условиях ограниченной видимости или полной видимости. Дорога не настолько прямая, чтобы сейчас дать ответ, была ли возможность водителю отреагировать", - пояснил представитель областной прокуратуры.

Известно, что в момент совершения наезда, полицейский был не на службе и автомобиль, которым он управлял – личный.

На данный момент сотрудник полиции отстранен от работы и находится под круглосуточным домашним арестом сроком на 60 дней. Прокуратура хочет, чтобы меру пресечения выбрали более жесткую. Если суд признает водителя виновным, ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Коллеги полицейского утверждают, что он не мог пытаться скрыться с места происшествия.

"Было достаточно времени, чтобы покинуть место происшествия и скрыться оттуда. Поэтому я думаю, что это безосновательно. Мы не будем защищать тех сотрудников полиции, которые совершают противоправные действия", - подчеркнул руководитель ГУ НП во Львовской области Валерий Середа.

Видео: Полицейский сбил велосипедистку (ТСН)

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