"Приколы копов": сеть возмутил поступок полицейских на заправке (видео)

Пользователи сети высмеяли правоохранителей
Украинские полицейские отличились поступком на автомобильной заправочной станции. Один из правоохранителей оторвал пистолет, с помощью которого в автомобиль попадает топлево. Об инциденте рассказал Александр Куницкий на своей странице в соцсети Facebook.
"Очередные приколы наших "копов"!" – написал Александр.
"Оторвали пистолет от заправочной колонки! Реформа, как она есть", - рассказал он.
На видео присутствует ненормативная лексика.
"Клоуны", - говорит автор ролика за кадром.
Видео: Полицейские на заправке (facebook.com/zpsanek)
Скриншот поста (facebook.com/zpsanek)
Инцидент прокомментировали в сети:
"Понабирают по объявлению".
"Гопоты понабирали".
"Деградируют".
"Такое ощущение, что когда они видят камеру, то сразу начинают косячить".
"Хорошо, хоть не сразу убежали".
"О! Теперь у полицая два пистолета! О! Теперь он уже ковбой! Крутяк!".
Скриншот комментариев (facebook.com/zpsanek)
Ранее сообщалось, что в центре Львова "копы" задержали женщину-"ангела".
Срочная новость за 7 июня (видео: РБК-Украина)