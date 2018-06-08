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"Приколы копов": сеть возмутил поступок полицейских на заправке (видео)

STYLERLIFE        08.06.2018 - 15:26
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Пользователи сети высмеяли правоохранителей

Украинские полицейские отличились поступком на автомобильной заправочной станции. Один из правоохранителей оторвал пистолет, с помощью которого в автомобиль попадает топлево. Об инциденте рассказал Александр Куницкий на своей странице в соцсети Facebook.

"Очередные приколы наших "копов"!" – написал Александр.

"Оторвали пистолет от заправочной колонки! Реформа, как она есть", - рассказал он.

На видео присутствует ненормативная лексика.

"Клоуны", - говорит автор ролика за кадром.

Видео: Полицейские на заправке (facebook.com/zpsanek)

Скриншот поста (facebook.com/zpsanek)

Инцидент прокомментировали в сети:

"Понабирают по объявлению".

"Гопоты понабирали".

"Деградируют".

"Такое ощущение, что когда они видят камеру, то сразу начинают косячить".

"Хорошо, хоть не сразу убежали".

"О! Теперь у полицая два пистолета! О! Теперь он уже ковбой! Крутяк!".

Скриншот комментариев (facebook.com/zpsanek)

Ранее сообщалось, что в центре Львова "копы" задержали женщину-"ангела".

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Теги: полицейские, АЗС, заправка
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