"Приколи копів": мережу обурив вчинок поліцейських на заправці (відео)

Користувачі мережі висміяли правоохоронців
Українські поліцейські відзначилися вчинком на автомобільній заправній станції. Один з правоохоронців відірвав пістолет, з допомогою якого автомобіль потрапляє топлево. Про інцидент розповів Олександр Куницький на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Чергові приколи наших "копів"!" – написав Олександр.
"Відірвали пістолет від заправної колонки! Реформа, як вона є", - розповів він.
На відео присутня ненормативна лексика.
"Клоуни", - говорить автор ролика за кадром.
Відео: Поліцейські на заправці (facebook.com/zpsanek)
Скріншот поста (facebook.com/zpsanek)
Інцидент прокоментували в мережі:
"Понабирають по оголошенню".
"Гопоти понабирали".
"Деградують".
"Таке відчуття, що коли вони бачать камеру, то відразу починають косячити".
"Добре, хоч не відразу втекли".
"О! Тепер у поліцая два пістолета! О! Тепер він вже ковбой! Крутяк!".
Скріншот коментарів (facebook.com/zpsanek)
Раніше повідомлялося, що у центрі Львова "копи" затримали жінку-"ангела".
Термінова новина за 7 червня (відео: РБК-Україна)