"Приколи копів": мережу обурив вчинок поліцейських на заправці (відео)

Користувачі мережі висміяли правоохоронців

Українські поліцейські відзначилися вчинком на автомобільній заправній станції. Один з правоохоронців відірвав пістолет, з допомогою якого автомобіль потрапляє топлево. Про інцидент розповів Олександр Куницький на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Чергові приколи наших "копів"!" – написав Олександр.

"Відірвали пістолет від заправної колонки! Реформа, як вона є", - розповів він.

На відео присутня ненормативна лексика.

"Клоуни", - говорить автор ролика за кадром.

Відео: Поліцейські на заправці (facebook.com/zpsanek)

Скріншот поста (facebook.com/zpsanek)

Інцидент прокоментували в мережі:

"Понабирають по оголошенню".

"Гопоти понабирали".

"Деградують".

"Таке відчуття, що коли вони бачать камеру, то відразу починають косячити".

"Добре, хоч не відразу втекли".

"О! Тепер у поліцая два пістолета! О! Тепер він вже ковбой! Крутяк!".

Скріншот коментарів (facebook.com/zpsanek)

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Термінова новина за 7 червня (відео: РБК-Україна)