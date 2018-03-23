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У Львові спіймали серійного кишенькового крадія

STYLERLIFE        23.03.2018 - 16:14
Фото: pixabay.com/Ganossi
Фото: pixabay.com/Ganossi

Злодію загрожує до п’яти років ув’язнення

У Львові поліція затримала серійного кишенькового злодія. Правоохоронці встановили причетність чоловіка щонайменше до шести кримінальних правопорушень. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У четвер, 22 лютого, у Франківський відділ поліції звернулася 26-річна львів’янка. Дівчина повідомила, що на вулиці Городоцькій під час проїзду у маршрутному автобусі у неї вкрали з рюкзака гаманець, у якому було 800 гривень, особисті документи та дві банківські картки.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 40-річний місцевий мешканець.

Під час розслідування з’ясувалося, що чоловік причетний ще до п’яти аналогічних крадіжок. 

Зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні злочинів за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Злодію загрожує покарання включно до позбавлення волі на строк до п’яти років.

Обвинувальний акт невдовзі буде скеровано до суду.

До речі, у Львові чоловік пограбував церкву.

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Теги: кража, вор, маршрутка
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