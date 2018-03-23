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Во Львове поймали серийного вора-карманника

STYLERLIFE        23.03.2018 - 16:14
Фото: pixabay.com/Ganossi
Фото: pixabay.com/Ganossi

Вору грозит до пяти лет заключения

Во Львове полиция задержала серийного вора-карманника. Правоохранители установили причастность мужчины как минимум к шести уголовным правонарушениям. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

В четверг, 22 февраля, во Франковский отдел полиции обратилась 26-летняя львовянка. Девушка сообщила, что на улице Городоцкой во время проезда в маршрутном автобусе у нее украли из рюкзака кошелек, в котором было 800 гривен, личные документы и две банковские карты.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 40-летний местный житель.

Во время расследования выяснилось, что мужчина причастен еще к пяти аналогичным кражам.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступлений по ч.2 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). Вору грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Обвинительный акт вскоре будет направлен в суд.

Кстати, во Львове мужчина ограбил церковь.

Напомним коротко о главных событиях 22 марта 2018 (видео: РБК-Украина)

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Теги: кража, вор, маршрутка
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