У одного поліцейського підозра на струс мозку

На трасі у Львівській області п'яний водій у військовій формі врізався в автомобіль патрульної поліції. Про це повідомляє ТСН.

Легкове авто рухалося в одному напрямку з патрульними і врізалося в них. Від удару машину розвернуло і винесло на зустрічну смугу

У поліції кажуть, що їм пощастило, що зустрічний автобус їхав повільно і його водій зумів вчасно загальмувати, уникнувши ще одного удару.

У одного з поліцейських підозра на струс мозку. Водій легковика, який був одягнений у військову форму і знаходився в стані алкогольного сп'яніння, отримав забої.

Відео: Під Львовом п'яний військовий протаранив авто "копів" (tsn.ua)

"Зі слів водія Volkswagen, версія полягає в наступному, що він кілька днів ніс службу, після того розпивав спиртні напої і таким чином він не дотримувався дистанції і скоїв наїзд на автомобіль патрульної поліції", - розповів заступник керівника патрульної поліції Львівської області Володимир Струк.

Раніше у Львові "копи" зупинили п'яного лікаря на Land Rover.

Під час спілкування з 37-річним водієм патрульні помітили, що він знаходиться в стані алкогольного сп'яніння.