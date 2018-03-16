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Под Львовом пьяный военный протаранил авто "копов"

STYLERLIFE        16.03.2018 - 19:53
Фото: Полиция (РБК-Украина)
Фото: Полиция (РБК-Украина)

У одного полицейского подозрение на сотрясение мозга

На трассе во Львовской области пьяный водитель в военной форме врезался в автомобиль патрульной полиции. Об этом сообщает ТСН.

Легковое авто двигалось в одном направлении с патрульными и врезалось в них. От удара машину развернуло и вынесло на встречную полосу

В полиции говорят, что им повезло, что встречный автобус ехал медленно и его водитель сумел вовремя затормозить, избежав еще одного удара.

У одного из полицейских подозрение на сотрясение мозга. Водитель легковушки, который был одет в военную форму и находился в состоянии алкогольного опьянения, получил ушибы.

Видео: Под Львовом пьяный военный протаранил авто "копов" (tsn.ua)

"Со слов водителя Volkswagen, версия состоит в следующем, что он несколько дней нес службу, после того распивал спиртные напитки и таким образом он не придерживался дистанции и совершил наезд на автомобиль патрульной полиции", - рассказал заместитель руководителя патрульной полиции Львовской области Владимир Струк.

Ранее во Львове "копы" остановили пьяного врача на Land Rover.

Во время общения с 37-летним водителем патрульные заметили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

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Теги: полиция, ДТП
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