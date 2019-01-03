Львівський бізнесмен помер від укусу малярійного комара

Колаж РБК-Україна

Лікарі боролися за життя чоловіка протягом тижня, однак спроби виявилися марними

23 грудня український бізнесмен зі Львова повернувся додому після подорожі в Конго, а 27 грудня звернувся до лікарів інфекційної лікарні. У нього діагностували тропічну малярію. 3 січня чоловік помер, повідомила лікар-паразитолог Львівського обласного лабораторного центру Елла Матіяш, передає Zaxid.net.

За життя 43-річного львівського бізнесмена лікарі боролися близько тижня. Чоловік перебував у комі на штучній вентиляції легенів, оскільки його стан був дуже важким.

Чим далі - тим потерпілому ставало гірше. У нього підвищилася температура, з'явилися лихоманка, озноб, головний біль і слабкість. Після чого пацієнт впав у кому. Лікарі діагностували небезпечну тропічну малярію.

Гостре інфекційне захворювання не залишило підприємцю шансів вижити. У нього різко погіршилися всі показники і у четвер, 3 січня, о 8:40 він помер, про що повідомила Елла Матіяш.

Нагадаємо, що студент з Нігерії приїхав з малярією у Харків. Хлопець приїхав на навчання 18 серпня. Через чотири дні у нього з'явилися скарги на слабкість, головний біль, нудоту, підвищення температури тіла до 40 градусів. Лише 25-го студент звернувся до лікарів.

Раніше повідомлялося, що в Україні Моз щороку реєструє близько 50 випадків "завезеної" малярії. Мандрівникам радять заздалегідь ознайомитися з рекомендаціями ВООЗ щодо відвідування того чи іншого регіону.

Ще ми повідомляли про те, що у Моз розвіяли міфи про щеплення і нагадали про вакцинації для дорослих. Чиновники стверджують, що якщо в дитинстві не були зроблені обов'язкові щеплення від хвороб, вакцинацію необхідно пройти якомога швидше.