Львовский бизнесмен скончался от укуса малярийного комара

Коллаж РБК-Украина

Врачи боролись за жизнь мужчины на протяжении недели, однако попытки оказались тщетными

23 декабря украинский бизнесмен из Львова возвратился домой после путешествия в Конго, а 27 декабря обратился к врачам инфекционной больницы. У него диагностировали тропическую малярию. 3 января мужчина скончался, сообщила врач-паразитолог Львовского областного лабораторного центра Элла Матияш, передает Zaxid.net.

За жизнь 43-летнего львовского бизнесмена врачи боролись около недели. Мужчина находился в коме на искусственной вентиляции легких, поскольку его состояние было очень тяжелым.

Чем дальше - тем пострадавшему становилось хуже. У него повысилась температура, появились лихорадка, озноб, головная боль и слабость. После чего пациент впал в кому. Врачи диагностировали опасную тропическую малярию.

Острое инфекционное заболевание не оставило предпринимателю шансов выжить. У него резко ухудшились все показатели и в четверг, 3 января, в 8:40 он умер, о чем сообщила Элла Матияш.

Напомним, что студент из Нигерии приехал с малярией в Харьков. Парень приехал на учебу 18 августа. Через четыре дня у него появились жалобы на слабость, головную боль, тошноту, повышение температуры тела до 40 градусов. Лишь 25-го студент обратился к врачам.

Ранее сообщалось, что в Украине Минздрав каждый год регистрирует около 50 случаев "завозной" малярии. Путешественникам советуют заранее ознакомиться с рекомендациями ВОЗ по посещению того или иного региона.

Еще мы сообщали о том, что в Минздраве развеяли мифы о прививках и напомнили о вакцинации для взрослых. Чиновники утверждают, что если в детстве не были сделаны обязательные прививки от болезней, вакцинацию необходимо пройти как можно скорее.