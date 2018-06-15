Социальные страницы
Курси валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2621.97
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3075.57
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.21
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Львівській області школяра вбило струмом

STYLERLIFE        15.06.2018 - 08:20
Ілюстративне фото (pixabay)
Ілюстративне фото (pixabay)

Поліція проводить розслідування

У Львівській області 10-річний хлопчик помер від удару струмом. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Львівській області.

У місті Дрогобич, Львівської області помер 10-річний школяр. Причиною його смерті став удар струмом.

"13 червня, близько 17.30 в поліцію надійшла інформація від медиків про те, що в місті Дрогобич померла 10-річна дитина, попередньо від ураження струмом", - йдеться в повідомленні Національної поліції.

Слідство, які проводили поліцейські, встановило, що по вулиці Грюнвальдській, у Дрогобичі, Львівської області, 10-річний хлопчик отримав потужний удар струмом, проходячи кладкою. Дитина померла на місці події.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Правоохоронці встановлюють обставини події, призначені експертизи, проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, на базі відпочинку в Бердянську від удару струмом загинув чоловік.

Всесвітній день донора крові. Рекомендації тим, хто хоче здати кров (video.rbc.ua)

У Дніпрі випала з вікна жінка (фото) Намагався зробити селфі на даху: у Львівській області загинув підліток
Теги: происшествие, ток, Львовская область
"Я народився в Радянському Союзі": відомий український продюсер зібрався на ЧС-2018 в Росію
Відомий український спортсмен загинув у свій день народження
У мами Ляшка знайшли нову квартиру на Печерську
"Випробовують нерви на міцність?": українців обурила реклама ЧС-2018 в центрі Києва (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся