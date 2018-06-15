У Львівській області школяра вбило струмом

Поліція проводить розслідування

У Львівській області 10-річний хлопчик помер від удару струмом. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Львівській області.

У місті Дрогобич, Львівської області помер 10-річний школяр. Причиною його смерті став удар струмом.

"13 червня, близько 17.30 в поліцію надійшла інформація від медиків про те, що в місті Дрогобич померла 10-річна дитина, попередньо від ураження струмом", - йдеться в повідомленні Національної поліції.

Слідство, які проводили поліцейські, встановило, що по вулиці Грюнвальдській, у Дрогобичі, Львівської області, 10-річний хлопчик отримав потужний удар струмом, проходячи кладкою. Дитина померла на місці події.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Правоохоронці встановлюють обставини події, призначені експертизи, проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, на базі відпочинку в Бердянську від удару струмом загинув чоловік.

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