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Во Львовской области школьника убило током

STYLERLIFE        15.06.2018 - 08:20
Иллюстративное фото (pixabay)
Иллюстративное фото (pixabay)

Полиция проводит расследование

Во Львовской области 10-летний мальчик скончался от удара током. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции во Львовской области.

В городе Дрогобыч, Львовской области скончался 10-летний школьник. Причиной его смерти стал удар током.

"13 июня, около 17.30 в полицию поступила информация от медиков о том, что в городе Дрогобыч умер 10-летний ребенок, предварительно от поражения током", - говорится в сообщении Национальной полиции.

Следствие, которые проводили полицейские, установило, что по улице Грюнвальдской, в Дрогобыче, Львовской области, 10 летний мальчик получил мощный удар током, проходя кладкой. Ребенок скончался на месте происшествия.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, назначены экспертизы, проводится досудебное расследование.

Напомним, на базе отдыха в Бердянске от удара током погиб мужчина.      

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Теги: происшествие, ток, Львовская область
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