У Львівській області померла 17-річна вагітна дівчина: названа причина

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Причиною смерті могла стати небезпечна інфекція

У Львівській області в інфекційному відділенні міської лікарні Нового Роздолу у четвер, 26 липня, померла 17-річна вагітна мешканка села Крупське. Про це повідомляє Zaxid.net.

Зазначається, що це була перша вагітність для загиблої. На момент трагедії вона виношувала малюка 16 тижнів.

Остаточна причина смерті ще встановлюється і назвати причину можна буде після проведення всіх експертиз.

Однак за попередніми даними, вагітна могла померти від блискавичної форми менінгококової інфекції.

"Жінка пробула в нас недовго, всього чотири години. Поступила о 12:40 (26 липня) в інфекційне відділення, в реанімацію", - повідомила в. о. головного лікаря Новороздольської міської лікарні Ольга Шелудько.

"Лікарі робили все можливе, щоб врятувати жінку, але ... В цей же день під вечір вона померла. Підозрюємо, що причиною смерті може бути інфекція. Але це буде остаточно відомо після проведення всіх експертиз", - зазначила Шелудько.

Заступник директора Львівського обласного лабораторного центру Олег Когут зазначив, що іноді менінгококова інфекція розвивається настільки швидко, що може забрати життя дитини або дорослого всього за кілька годин, особливо блискавична форма хвороби.

Менінгококова інфекція передається повітряно-крапельним шляхом. Хвороба вражає як дітей, так і дорослих, особливо варто бути обережними людям з ослабленим імунітетом.

Раніше повідомлялося, що в Тернополі вагітна жінка втратила дитину через недбалість лікарів.

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